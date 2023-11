Edmund Glaeser hat Obergünzburg geprägt: Ein Rückblick auf das Leben des Dichters

Vor 70 Jahren ist Edmund Glaeser verstorben. Der aus Schlesien stammende Obergünzburger war überregional bekannt als Schriftsteller, Volkskundler und Dichter.

30.11.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Im Alter von nahezu 66 Jahren ist Edmund Glaeser vor 70 Jahren am 7. Dezember 1953 im Obergünzburger Krankenhaus verstorben. Mit ihm als ungewöhnlich literarisch, künstlerisch und kreativ tätigen Neubürger verlor Obergünzburg eine seiner markantesten Persönlichkeiten der kurzen Nachkriegszeit.

Kulturberater von Schlesiens Hauptstadt Breslau

Am 29. Februar 1888 in Neusalz an der Oder/Schlesien geboren, galt er dort schon in jungen Jahren als einer der besten Kenner seiner Heimat. Als Direktor und Mitinhaber der Paulinen-Eisenhütte errichtete Glaeser in seiner Heimatstadt ein Heimatmuseum, das jedoch durch die Kriegsereignisse zerstört wurde. In den 30er Jahren pflegte er als Kulturberater der Hauptstadt Breslau mit seinem ungewöhnlichen Wissen Kontakte zu Schriftstellern und Kunstkennern weit über Schlesien hinaus und erlangte mit kulturhistorischen Artikeln nicht nur in Fachkreisen große Anerkennung, sondern gewann durch seine Vortragsreisen bei einer großen Leserschaft besondere Hochachtung.

Die Vertreibung aus Schlesien verschlug ihn nach Obergünzburg. In den wenigen Jahren seines Hierseins hat er die neue Allgäuer Heimat so ins Herz geschlossen, dass er nicht nur hier im Ort, sondern weit über die Landkreisgrenzen hinaus literarisch tätig wurde.

Glaeser gewann rasch die Sympathie der Obergünzburger

Durch seine freundliche Art, seine kulturelle Aktivität und seine Wertschätzung der Einheimischen gewann er rasch die Sympathie der Bevölkerung. Als Vortragsredner mit gepflegter Rhetorik in örtlichen Vereinen, bei Schlesierorganisationen, bei Landesverbänden und anderen Institutionen erfuhr Edmund Glaeser große Wertschätzung. Seine literarischen Fachvorträge in den Rundfunkanstalten wurden in Bayern und Baden Württemberg ausgestrahlt.

Im Oktober 1952, am Tag der Heimat, wurde in Obergünzburg von der Sudetendeutschen Landsmannschaft das Mahnmal im östlichen Rundturm auf dem Nikolausberg zum Gedenken an die Opfer der Flucht und Vertreibung 1945 und dem Verlust der Heimat eingeweiht. Glaeser, inzwischen von Krankheit gezeichnet, verfasste zu dem Fresko von Josef Hengge aus Wertach ein Gedicht über den Schmerz der Vertreibung.

Kurz nach seinem 66. Geburtstag verstarb Edmund Glaeser

Ein Jahr später, wenige Wochen vor seinem 66. Geburtstag, verstarb Glaeser an Herzversagen. Zu seiner Beerdigung auf dem Nikolausberg hatten sich Vertreter der Landsmannschaften, Freunde des Schlesier-Zentralverbandes, Intendanten von Südwestfunk Baden-Baden und Süddeutschem Rundfunk Stuttgart sowie Schriftstellerkollegen und Lektoren literarischer Verlage eingefunden.

Sein Grab lieg unweit des Vertriebenen-Denkmals. Ein schmiedeeisernes Kreuz mit einer Keramiktafel und eine gusseiserne Grabplatte erinnern an einen Menschen und Schriftsteller, dessen Naturliebe kennzeichnend waren und seine tiefe Religiosität sich in seinen Werken widerspiegeln.

