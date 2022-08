Wie die Segler Elisabeth und Herbert Kujan aus Marktoberdorf die Konkurrenz bei der Travemünder Woche beherrschen

Überlegen gewinnen die Segler Herbert und Elisabeth Kujan Travemünder Woche. Auch sonst läuft es für die Marktoberdorfer. Warum er nun die Bootsklasse wechselt.

13.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Es scheint, als hätten Herbert und Elisabeth Kujan gewaltige Entzugserscheinungen gehabt. Wegen Corona durften sie nur noch sporadisch ins Boot steigen. Der Nachholbedarf, die Sehnsucht nach Regatten mit dem Kielzugvogel (KZV), ist deshalb in diesem Jahr umso größer. „Wir haben fast alles mitgemacht, was im Kalender stand“, sagt der Marktoberdorfer – und dabei viel erreicht. Keine Wettfahrt haben sie schlechter als mit Platz drei beendet. Bisheriger Höhepunkt: der überlegene Sieg bei der Travemünder Woche. Dabei soll es nicht bleiben. Herbert Kujan steigt dafür in die Tempest um. Die Weltmeisterschaft vor Kiel steht an.

