Ehrenamtliche sorgen im Seniorenheim für zusätzliche Abwechslung

18.10.2021 | Stand: 11:40 Uhr

„Mir waren die Bewohnerinnen und Bewohner während meiner Besuche bei meinem Mann so ans Herz gewachsen“, sagt Agnes Kaupe rückblickend. „Ich setzte mich damals einfach zu den Leuten in den Garten und wir hatten die höchste Gaudi.“ Seit mehreren Jahren ist sie nun eine von rund 60 Freiwilligen im Marktoberdorfer Gulielminetti Seniorenwohn- und Pflegeheim, die in der Rotkreuz-Einrichtung die soziale Betreuung unterstützen.

Projekt begann in Marktoberdorf vor zehn Jahren

Vor über zehn Jahren begann der Aufbau des freiwilligen Unterstützernetzes. Schon nach kurzer Zeit stellte sich ein gutes Gefühl bei allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein. „Etwaige Unsicherheiten wichen rasch der Erkenntnis, gemeinsam können wir etwas bewirken“, beschreibt Einrichtungsleiterin Renate Dauner die Stimmung. Zu verdanken sei dieser Erfolg vor allem den Ehrenamtsbeauftragten Claudia Schien, Cornelia Jeschek und Gerlinde Assemann. Über viele Jahre begleiten sie die Ehrenamtlichen und organisierten Treffen oder Fortbildungen.

„Viele unserer Ehrenamtlichen kommen über Mund-zu-Mund Propaganda zu uns“, erklärt Schien. Oder auf anderen Wegen, wie Renate Pohlmann. Sie war als Angestellte in der sozialen Betreuung im Gulielminetti-Haus tätig. „Als Pensionärin habe ich dann einfach ehrenamtlich weiter gemacht“, sagt sie. „Zu Hause habe ich zwar keine Langeweile. Ich habe meine Familie. Aber ich brauche auch etwas anderes.“ Kaupe und Pohlmann sind sich einig: „Hier im Ehrenamt bekommt man so viel zurück.“ Auch sie schätzen die Abwechslung in ihrem Alltag.

Pandemie schränkt Dienst im Heim ein

Und dann kam die Pandemie. „Der Einsatz der Ehrenamtlichen musste eingestellt werden“, erklärt Schien. Seit den Impfungen und den tagesaktuellen Testmöglichkeiten dürfen Ehrenamtliche wenigstens wieder eine Person besuchen, sagt Schien erleichtert. Dabei bedarf es eines Fingerspitzengefühls, „denn wir legen großen Wert darauf, dass die beiden zueinander passen“. Zwar werden Gruppenangebote wie beispielsweise gemeinsames Singen von allen vermisst. Doch „die Eins-zu-eins-Betreuung ist persönlicher“, beobachtet Cornelia Jeschek.

Jeder macht mit den Bewohnern, was er am besten kann

Behutsam nehmen die Angebote für die Bewohner wieder Fahrt auf: sei es die Öffnung der Gartenschänke, Brettspiele, die Wii-Station oder die mobile Kirche. Jeder Helfer bietet das an, was er oder sie gerne macht. „Daher sind neue Ehrenamtliche, ob jung oder alt, bei uns willkommen.“ Und vielleicht spüren diese dann wie Renate Pohlmann, „dass ich entlasten kann und das Gulielminetti-Haus für mich fast wie ein zweites Zuhause ist“. (af)

