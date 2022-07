Ehrenamtliche werfen hin: Erneute Querelen um Freibad in Görisried

Weil die Wasserrechte im Freibad in Görisried nicht genau geklärt sind, gibt es öfters Ärger mit dem Betreiber eines Wasserwerks. Der Streit hatte nun Folgen.

22.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Um die Nutzung des Freibads im Krautgarten bei der Mehrzweckhalle hat es in der Vergangenheit immer wieder Querelen gegeben. Dabei liegt den Görisrieder Bürgerinnen und Bürger ein reibungsloser Betrieb sehr am Herzen. Dies zeigte sich bei der Diskussion in der gutbesuchten Bürgerversammlung. Doch sind die Wasserrechte in diesem Bereich rechtlich nicht eindeutig geklärt. Dies soll nun nachgeholt werden. (Lesen Sie dazu auch: Künftig kicken die Fußballer in Görisried unter LED-Flutlicht)

Das Freibad in Görisried wird von einer Quelle gespeist

Im Krautgartenbereich entspringen mehrere Quellen. Das in den 1980er Jahren erbaute Freibad – vom Touristikverein und ehrenamtlichen Helfern betreut und betrieben – wird von einer auf gemeindlichem Grund liegenden Quelle gespeist. Deren Wasser wird über ein unter dem Mühlbachkanal verlegtes Rohr zum Freibad geführt. Nicht benötigtes Wasser fließt in den Kanal.

Dieser von gemeindlichem Grund umgebene, private Kanal speist ein privates Wasserkraftwerk. Über ein weiteres unter dem Mühlbach verlegtes Rohr wird ein von der örtlichen Raiffeisenbank gesponserter Brunnen sowie ein Widder (eine wassergetriebene Pumpe) betrieben, welcher im Winter ein Kunstwerk aus Eis am dort verlaufenden Naturlehrpfad erzeugt. Nun kommt es nach Angaben der Gemeinde immer wieder vor, dass der private Betreiber des Wasserwerks den Schieber zum Freibad und den Zulauf zu den Wasserspielen am Naturlehrpfad zugunsten seines Wasserwerks schließt.

Alle ehrenamtlichen Helfer des Freibades haben hingeworfen

Aufgrund der deshalb entstandenen Querelen haben nun alle ehrenamtlichen Helfer des Freibads und des Naturlehrpfads in einem Brief an Bürgermeister Dr. Bea ihre Tätigkeiten niedergelegt. In der Bürgerversammlung gab der Bürgermeister bekannt, dass der Wasserzulauf für das Freibad inzwischen wieder gesichert sei. Er habe auch Verbindung zum Wasserwirtschaftsamt aufgenommen, damit die Rechtsverhältnisse geklärt werden können.

Leo Herb warf ein, dass seines Wissens die Entnahme von Wasser aus öffentlichen Gewässern für private Zwecke genehmigt werden müsse. Dieses Thema werde auch mit dem Wasserwirtschaftsamt besprochen, antwortete Bürgermeister Bea. Dazu empfahl Thea Barnsteiner der Gemeinde, neben dem Wasserwirtschaftsamt auch das Landratsamt einzuschalten, da dieses letztlich die wasserrechtlichen Genehmigungen erteile. Auf Bitte aus dem Gemeinderat sagte sie als vorherige Bürgermeisterin der Gemeinde ihre Mithilfe bei den nun folgenden Verhandlungen zu.

Lesen Sie auch

Gemeinderat Künftig kicken die Fußballer in Görisried unter LED-Flutlicht

Florian Knüsli, Vorsitzender des Touristikvereins, appellierte an die Gemeinde und alle Anwesenden dafür zu sorgen, dass die Wasserrechte im Krautgartenbereich geklärt werden und auch der Brunnen am Naturlehrpfad wieder sprudeln könne. Er dankte allen ehrenamtlichen Helfern, der Feuerwehr und den örtlichen Firmen, welche die Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleidekabinen am Freibad sponserten.

"Görisrieder Strom für Görisrieder Bürger"

Bürgermeister Bea wies in seinem Rechenschaftsbericht auch darauf hin, dass Görisried mit seiner Fotovoltaikanlage am Ochsenhof mehr Strom produziert als insgesamt im Dorf verbraucht wird. Es werde deshalb ein Projekt „Lokaler Energiemarkt – Görisrieder Strom für Görisrieder Bürger“ angestrebt.

Ein Bürger fragte daraufhin an, ob hier eventuell auch an Erweiterungen oder an den Bau einer Windkraftanlage gedacht sei, an denen sich Görisrieder Bürger mitbeteiligen könnten. Dies sei auch Thema im Gemeinderat, sagte der Bürgermeister. Doch sei hierfür bisher noch kein griffiges Konzept vorhanden.Und Gemeinderat Manfred Kunisch zeigte noch auf, dass die Flächengröße für die Fotovoltaikanlage auf dem Bundeswehrgelände Ochsenhof seinerzeit von der Bundeswehr begrenzt worden sei. Verhandlungen für eine Erweiterung seien bisher ergebnislos verlaufen.

Lesen Sie auch: In Görisried kostet das Essen für kleine Kinder jetzt mehr