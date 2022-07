Eilantrag der Stadt Marktoberdorf abgelehnt: Das war's wohl mit dem Baden im Ette!

Zum Schutz der Bachmuscheln muss weiter viel Wasser abfließen aus dem beliebten Badeweiher bei Marktoberdorf. Ohne Regen heißt es: Schluss mit Baden.

18.07.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Die Regierung von Schwaben hat den Eilantrag der Stadt über das Drosseln der Wasserabgabe aus dem Ettwieser Weiher abgelehnt. Dies teilte die Regierung am Freitagnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Kommt es in den nächsten Tagen nicht zu erheblichen Niederschlägen (wonach es den Prognosen zufolge nicht aussieht), ist das Schicksal des beliebten Badeweihers wohl besiegelt: Er wird aller Voraussicht nach austrocknen.

Bachmuscheln besonders und streng geschützt

Wie berichtet, befindet sich im Ettwieser Bach ein Bachmuschelbestand von schwabenweiter Bedeutung. Die Bachmuschel ist besonders und streng geschützt. Um den Bestand zu erhalten, muss aus dem Ettwieser Weiher kontinuierlich Wasser abfließen. Bei der derzeitigen Trockenheit sinkt daher der Pegel täglich um mehrere Zentimeter. Um ein Austrocknen des Badeweihers zu verhindern, hatte die Stadt beantragt, die Wassermenge drosseln zu dürfen.

Marktoberdorfer Bürgermeister: Weiher in zwei Wochen leer

Dies lehnte die Regierung nun ab. Sommerliche Temperaturen und Trockenheit sorgten bei Wasserorganismen ohnehin für Stress. „Würde die Wasserabgabe in den Ettwieser Bach verringert, würde sich dieser negative Effekt noch verstärken und die Bachmuscheln kämen in ernsthafte Gefahr.“ Bei anhaltender Trockenheit fürchtet Hell, dass der Weiher in spätestens zwei Wochen leer ist. „Dann wird nur noch eine überwärmte Lache vorhanden sein, die kein Schwimmen mehr möglich macht.“

