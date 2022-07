„Ein Bezirksmusikfest macht ihr mit links“: Erfolgreiches Blasmusik Open Air in Bertoldshofen

Als Testlauf für das Bezirksmusikfest 2024 hat am Wochenende das Blasmusik Open Air in Bertoldshofen stattgefunden. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg.

05.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Dass die Bertoldshofener feiern können, steht fest. Das haben sie am Wochenende einmal mehr bewiesen. Auf dem Schlossberg startete dieses Jahr die zweite Auflage des Blasmusik Open Air. Die Veranstaltungen sollten neben einer Menge Spaß auch einen Testlauf für das Bezirksmusikfest 2024 in dem Ostallgäuer Ort bieten.

Die Veranstaltung war mit bestem Wetter gesegnet

Das Wetter kam den vielen Ehrenamtlichen der Musikkapelle Bertoldshofen an allen drei Tagen entgegen. Zum Glück, denn sie hatten großen Aufwand bei der Organisation des Festes betrieben. Die Blicke der beiden Vorsitzenden Johannes Stadler und Hubert Gebler richteten sich zwar so manches Mal kritisch gen Himmel, doch der befürchtete Regen blieb aus. Im Gegenteil: Das Wetter wurde immer besser und der Verein konnte mit vielen Besuchern und nach einer langen Corona-Pause mal wieder so richtig feiern.

Der Freitag gestaltete sich als wunderbarer Auftakt für das Fest

Am Freitag startete das große Fest mit der Jugendkapelle BerRie’s, danach ging es weiter mit den Blech Holz Chaoten. Ein Highlight war auch das Wettsägen an diesem Abend. Die Bertoldshofener Musikanten übernahmen die Bewirtung ihrer Besucher in perfekter Manier.

Am Samstag wurde es noch besser

Am Samstag folgte schon die nächste Steigerung: das eigentliche Blasmusik Open Air. Das Gelände auf dem Schlossberg war dank des guten Programms voller Menschen. Die Kemptner Tanzmusi wärmte die Freunde der Blasmusik erst einmal richtig auf. Dann hatte die darauffolgende Gruppe Quattro Poly leichtes Spiel und brachte die Besucher richtig auf Touren. Ein Übriges taten die frechen, wilden Musikkatzen, die zwischendurch auch einmal leisere Töne von sich gaben.

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst

Es schien, als sei es mal wieder ein gelungener Abend in Bertoldshofen gewesen. Derart gelungen, dass so mancher Helfer der Kapelle erst in den frühen Morgenstunden ins Bett kam. Am Morgen darauf ging der „Bezirksmusikfestersatz“ direkt weiter. Mit einem Festgottesdienst mit der Musikkapelle Rieder auf dem Schlossberg eröffnete der Musikverein erneut bei besten Wetterbedingungen den dritten Tag. Es folgten der Frühschoppen und Auftritte der Trachtenjugend Bertoldshofen.

Einen besonderen Auftritt legte der große Gesamtchor auf dem Sportplatz hin. Die Musikkapelle hatte alle Kapellen aus dem Stadtgebiet eingeladen, dazu die Kapellen aus Schattwald, seit 40 Jahren Freunde der Bertoldshofener, aus Reinhardsried und aus Stötten. Die Besucher waren begeistert, als Dirigentin Franziska Moser den Stab erhob und alle Musiker das Stück „Schönes Allgäu“ des Bertoldshofeners Max Frei spielten.

"Blasmusik scheint die Sprache des Himmels zu sein"

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell sagte in seiner Begrüßung, dass es etwas ganz Besonderes sei, sich nach Jahren der Pandemie endlich wieder im größeren Rahmen treffen zu können. „Blasmusik scheint die Sprache des Himmels zu sein“, sagte er in Anspielung auf das Kaiserwetter und den Krieg in der Ukraine. „Putin sollte ein Blasinstrument spielen. Dann käme er vielleicht auf andere Gedanken.“ Hell erinnerte zudem an die nächsten beiden Bezirksmusikfeste in Geisenried und Bertoldshofen, die in den nächsten zwei Jahren stattfinden sollen.

Nach der Bayernhymne, die Bezirksdirigentin Sandra Linder dirigierte, freute sich Bruno Gantner vom Bezirk IV des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, „endlich wieder so etwas zu sehen“. Er dankte den Verantwortlichen, dass sie dieses Fest möglich machten. „Ein Bezirksmusikfest macht ihr nach diesem Testlauf mit links“, sagte Ganter anerkennend zu Stadler.

Die Veranstaltung verwandelte sich in einen Festzug

Begleitet von einem weiteren Stück verwandelte sich die Veranstaltung in einen kleinen Festzug mit acht Kapellen, einem geschmückten Reitergespann und vielen begeisterten Zuschauern. Er führte durchs Dorf auf den Schlossberg. Dabei sorgte die Musikkapellen Stötten und Geisenried für Unterhaltung. Und so stellten die vielen Gäste wieder mal fest: Bertoldshofen und vor allem die Musikkapelle können so richtig feiern.

