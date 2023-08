Ein Festzug durchs Dorf für die Sieger - Auerbergler triumphieren erneut

Die Fingerhakler vom Gau Auerberg gewinnen erneut die alpenländische Meisterschaft. Dafür bekommen sie in Bernbeuren einen besonderen Empfang.

24.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zur 44. Alpenländischen Meisterschaft im Fingerhakeln ist der Gau Auerberg in gewohnter Stärke gefahren. Der Bus war mit motivierten Haklern und Schlachtenbummlern komplett besetzt. Auch „Motivator“ Sepp Wohlfahrt war dabei. An der Generalversammlung hatte er versprochen, mehrere Fässer Bier zu spenden, wenn der Gau Auerberg die Siegesreihe von 2023 wiederholen kann. Um es vorwegzunehmen: Er muss sein Versprechen einlösen.

Der "Herminator" ist wieder dabei

An der Meisterschaft in Lenggries beim Isargau nahmen 182 Hakler teil. In der Jugendklasse legte der Ammergau mit elf Punkten vor. Max Stadler und Thomas Hipp erreichten gemeinsam sieben Punkte für den Gau Auerberg. Bei den Junioren belegten Manuel Mangold (Meister), Franz Klöck (Vizemeister), Willibald Hipp, Benedikt Hipp und Dominik Greisel fünf der sechs ersten Plätze und erzielten 20 Punkte. Nach einer längeren Pause saß auch Hermann Dreher, der „Herminator“, wieder am Kampftisch. In der AK 2 hakelte er sich auf den vierten Platz und holte drei Punkte. Magnus Eierstock erreichte weitere zwei Punkte für seinen Verein. Einen Punkt gab es für Hans Peter Reichart in der AK 1 leicht.

Den Vorsprung bauten Matthias Eierstock und Manfred Nuscheler in der AK 1 Schwer mit sechs weiteren Punkten aus. Im Leichtgewicht war Paul Kögel der einzige Auerbergler und holte einen Punkt. Ab der Mittelgewichtsklasse wurde es nochmals spannend mit der Gesamtwertung. Der Ammergau besetzte zwei gute Plätze und kam bis auf drei Punkte an den Gau Auerberg heran. Das lag daran, dass der im Mittelgewicht niemanden stellen konnte.

Fünf Meisterschaften heuer gewonnen

Im Halbschwergewicht reihten sich Fabian Waibl, Magnus Reichart und Manfred Straub hinter dem Meister Josef Utzschneider (Werdenfels) und dem Vizemeister Anton Bader (Ammergau) ein. Sie gewannen zusammen neun wichtige Punkte für den Auerberg. Markus Geisenhof musste sich in der Königsklasse, dem Schwergewicht, Peter Lindenthaler vom St. Koloman geschlagen geben und wurde Vizemeister. Durch Matthias Baumann, der den fünften Platz belegte, kamen noch sieben Punkte für den Verein dazu. Am Ende gewann der Gau Auerberg den Alpenländischen Pokal mit 14 Punkten Vorsprung. Mit diesem Sieg haben die Hakler aus Bernbeuren in diesem Jahr alle fünf Meisterschaften einschließlich bayerischer und deutscher, davon zwei Schülermeisterschaften, für sich entschieden.

Siegeszug zur Auerberghalle

Im Heimatort der Fingerhakler wurde mit einem Siegeszug gefeiert. Die Feuerwehr und die Musikkapelle marschierten mit der Vereinsfahne und dem Gau Auerberg vom Gasthaus Schnitzer bis zur Auerberghalle. Dort klang der Tag in geselliger Runde aus. Die Verantwortlichen vom Gau Auerberg bedankten sich bei allen Mitwirkenden – und haben alle Mitglieder für Sonntag, 17. September – Ausweichtermin 1. Oktober – ab 13 Uhr für ein neues Vereinsfoto zum Haslacher See eingeladen.

Ergebnisse: