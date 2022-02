Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten: Pflege für Patienten in Biessenhofen gesichert

In der Pflege-Branche mangelt es es an Personal. Wie der Pflegedienst Dittrich-Finger in Biessenhofen nach langer Suche eine Nachfolgerin gefunden hat.

27.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Personalmangel, Pflegekräfte am Limit, Kündigungen wegen der Impfpflicht: In den vergangenen Wochen und Monaten haben beim Thema Pflege die negativen Nachrichten dominiert. Doch in Biessenhofen gibt es nun einen Lichtblick. Die Pflegestation Dittrich-Finger hat eine Nachfolgerin gefunden. Die 35-jährige Nadine Hartmann übernimmt zum 1. März den ambulanten Pflegedienst samt den 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Patienten werden wie gewohnt weiter betreut. Eine offensichtliche Änderung gibt es allerdings: Der neue ambulante Pflegedienst nennt sich nun „Lichtblick“.