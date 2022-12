Ein neuer Bahnhofkiosk für Biessenhofen, ein längerer Bahnsteig für Ebenhofen

Modernere Bahnhalte soll Biessenhofen bekommen. In Ebenhofen geht es um neue Gleisübergänge und einen längeren Bahnsteig, in Biessenhofen um einen neuen Kiosk,

14.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zum Jahresende hatte der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Biessenhofen eine umfassende Agenda abzuarbeiten, die weitestgehend die Planung und Umsetzung eigener Projekte betraf. Ein Thema waren dabei die Bahnübergänge und der Bahnsteig in Ebenhofen, ein weiteres der Bahnhofkiosk in Biessenhofen. (Lesen Sie auch: Neubau für 850.000 Euro in Marktoberdorf? Bahnübergang soll Unterführung weichen,)

Die Bahnübergänge und der Bahnsteig in Ebenhofen sollen 2028 dran sein

Biessenhofens Bürgermeister Wolfgang Eurisch informierte aufgrund einer Gesprächsrunde über den aktuellen Stand der technischen Erneuerung der Bahnübergänge und des Bahnsteigs in Ebenhofen. Für das Jahr 2028 ist vonseiten der Deutschen Bahn die technische Modernisierung der Bahnübergänge sowohl an der Aitranger Straße als auch an der Oberen Bahnhofstraße geplant. Zudem soll der Bahnsteig am Bahnhof verlängert werden. Die Planungen für die Arbeiten haben bereits begonnen. Bezüglich der Finanzierung der Übergänge mit Geh- und Radwegen gilt grundsätzlich, dass eine Kostenbeteiligung durch die Gemeinde entfalle, wenn vor der Modernisierung bereits die Wege vorhanden waren.

Die Gemeinde Biessenhofen muss sich dabei um einen neuen Weg kümmern

Beim Bahnübergang an der Aitranger Straße soll ein beidseitiger separater Übergang mit Schranke für Fuß- und Radweg geplant werden. Dazu muss die Gemeinde bis 2028 einen zweiten Weg südlich der Straße erstellen, ansonsten sei die Maßnahme nicht förderfähig. Der weitere Verlauf auf der Ostseite sei noch offen. Da es sich bei der Aitranger Straße um eine Kreisstraße handelt, sind dort planerische Abstimmungen mit dem Landkreis Ostallgäu erforderlich.

Bei der Oberen Bahnhofstraße herrsche Einigkeit, dass ein separater Bahnübergang auf der Nordseite ausreiche. Dieser müsste dann im weiteren Verlauf mithilfe eines Übergangs auf die Südseite und an der Bahnleite wieder auf die Nordseite überführt werden. Eine Verlängerung des Bahnsteigs auf dem Grund der Deutschen Bahn sei westlich der Bahnlinie geplant. Der Zugang von der Nordseite über einen Geh- und Radweg müsste dann von der Gemeinde finanziert werden. Förderungen vonseiten des Freistaats Bayern sind möglich. In der Planung sind unter anderem auch die Neuschaffung von P&R-Plätzen und Fahrradabstellmöglichkeiten vorgesehen.

Warum in Biessenhofen selbst ein neuer Bahnhofskiosk hersoll

Da die bauliche Substanz des Bahnhofkiosks in Biessenhofen zu schlecht ist, wird derzeit ein Neubau geplant. Zudem wird geprüft, ob die Fläche des Bahnhofskiosks erweitert werden kann. Bezüglich der nötigen Gebäudeabstände und zum Abklären der Möglichkeiten läuft derzeit eine Anfrage beim Landratsamt Ostallgäu. Das Gebäude der Bank als auch der Kiosk sind im Eigentum der Gemeinde Biessenhofen. Der Gestaltungsspielraum sei sehr gering, jedoch sei grundsätzlich noch alles offen, sagte Bürgermeister Eurisch.

Ebenfalls offen ist die Nutzung des im Eigentum der Gemeinde stehenden Kimmerlehofs in der Kaufbeurer Straße. Bevor ein Architekt mit der Planung beauftragt wird, sollen Kriterien und Vorgaben für die Nutzung festgelegt werden.

Neue Nutzung für früheren Kimmerlehof gesucht

Dies wäre im Rahmen eines Workshops möglich, an dem nicht nur Gemeinderatsmitglieder, sondern auch Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Die Lage des Gebäudes biete sich sowohl für die Nutzung von Gewerbe als auch Wohnungen an. Eine Umfrage zur Ideenfindung ist ebenfalls angedacht. Sind die Kriterien festgelegt, soll im kommenden Jahr ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden.

Nachdem jüngst der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet „Hintere Mühle“ in Ebenhofen gefasst hatte, beauftragte der Bauausschuss die Verwaltung mit der Prüfung von Fotovoltaikanlagen auf dem Dach beziehungsweise der Wand der geplanten Produktionshalle. Bei einem Gespräch hat sich ergeben, dass eine Montage einer Anlage auf 40 Prozent der Dachfläche ohnehin vorgesehen ist. Eine höhere Nutzung ist aufgrund von Brandschutzeinrichtungen nicht möglich. Die mögliche prozentuale Nutzung wird in den Bebauungsplan mit aufgenommen. Der Ausschuss fasste den Billigungs- und Auslegungsbeschluss.