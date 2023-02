Ein neuer Kleinbus für die Tafel in Marktoberdorf

Einen Wert von 35.000 Euro hat der neue Kleinbus, der jetzt der Tafel in Marktoberdorf gespendet wurde. Warum das Fahrzeug dringend nötig ist.

24.02.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Sehnsüchtig ist er erwartet worden, der neue Transporter für die Lebensmittel. Deshalb war die Freude groß, als im Autohaus Singer in Marktoberdorf die Übergabe eines VW-Busses T 6 im Wert von 35.000 Euro an den Caritasverband Kaufbeuren-Ostallgäu für die Tafel Marktoberdorf stattfand. Die Fahrzeugspende des Autohauses Singer haben Vorsitzender Fritz Erbshäuser, Zweiter Vorsitzender Helmut Hotter, der Geschäftsführer des Caritasverbandes Kaufbeuren-Ostallgäu, Rainer Linke und seine Stellvertreterin Anna Wilde entgegengenommen. (Lesen Sie auch: Aufnahmestopps drohen: Tafeln im Allgäu kommen an ihre Grenzen.)

Das bisherige Tafelfahrzeug in Marktoberdorf war zwölf Jahre alt und reparaturanfällig

Es war eine freudige Überraschung für Linke, als kurz vor Weihnachten 2022 der Anruf von Carl Singer mit der Ankündigung der Spende bei der Caritas einging. Da die Tafel seit einem Jahr bei immer geringerem Spendenaufkommen gegen die steigenden Kosten für die Versorgung der Bedürftigen ankämpft, kam die großzügige Spende gerade recht. Denn das bisherige Tafelfahrzeug war zwölf Jahre alt und reparaturanfällig. „Wir sind sehr stolz darauf, humanitäre lokale Projekte finanziell unterstützen zu können“, sagen die beiden Inhaber Carl Singer jun. und Carl Singer sen.

Als regional verwurzelte Firma haben die Mitarbeiter und die Gesellschafter auch die soziale Verantwortung in der Region im Blick, sagten sie. Humanitäre und kulturelle regionale Institutionen würden seit vielen Jahren unterstützt. So wurden laut Pressemitteilung auch im vergangenen Jahr mehrere lokale Projekte gefördert.

Auch für die Ehrenamtlichen wird es um einiges komfortabler und leichter

Mit dem neuen Fahrzeug wird es für die ehrenamtlichen Mitarbeiter nun einiges komfortabler und leichter. Zum einem werden sie im neuen Fahrzeug aufrechter stehen und die Lebensmittelkisten besser stapeln können. Fahrten können reduziert werden, da der Stauraum größer ist. Zugleich werden die Lebensmittel früher und damit noch frisch zur Tafel gebracht. Die Kosten für die Beschriftung des Fahrzeugs übernahm Georg Hübner, Inhaber der Firma Rehklau. Nur einen Tag nach der Übergabe fuhr der neue Tafelbus bereits, um die Lebensmittel für die Tafel zu sammeln.