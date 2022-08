Ein Neuling vom Gau Auerberg wird auf Anhieb deutscher Meister

Manuel Mangold gelingt als Neuling bei der Jugend eine faustdicke Überraschung. Auch in anderen Klassen trumpft der Gau Auerberg auf. Wer der größte Gegner ist.

03.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wer vom Fingerhakeln spricht, kommt am Gau Auerberg nicht vorbei. Erneut bewiesen die Bernbeurer ihre Klasse, diesmal bei der deutschen Meisterschaft – die sie gewannen. Wer auch sonst?

In welchen Klassen die Hakler vom Gau Auerberg auftrumpfen

Insgesamt 159 Hakler traten bei der Meisterschaft in Peißenberg gegeneinander an. In der Jugendklasse glänzten die Hakler vom Auerberg. Mit Ausnahme von Platz vier wurden alle Punkteplätze von den Auerberghaklern belegt. Neuling Manuel Mangold wurde sogar deutscher Meister, gefolgt von Dominik Greisel auf dem zweiten Platz.

Auch in der Juniorenklasse hatte der Gau mit Willibald Hipp einen Meister zu feiern. In der Altersklasse 2 zeigten der Vizemeister Magnus Eierstock und der drittplatzierte Hans Peter Reichart, dass sie nicht zum alten Eisen gehören. Sie brachten neun Punkte in die Teamwertung ein. Hubert Greisel holte sich in der Altersklasse 1 leicht den Vizemeistertitel und erhakelte somit fünf Punkte. Beim Leichtgewicht kam Josef Waibel auf den vierten Platz und holte somit drei Punkte.

Der Vorsprung ist nur sehr gering - und dann die Wende

Nach der Halbschwerklasse wurde es für den Gau Auerberg (Lesen Sie auch: Historische Motorrad-Bergfahrt am Auerberg: Schon fast 300 Anmeldungen aus verschiedenen Nationen) noch mal spannend. Mit dem dritten Platz von Magnus Reichart hatte die Mannschaft nur einen geringen Vorsprung zum Ammergau.

Die Schwergewichtsklasse brachte jedoch die entscheidenden Punkte zum grandiosen Sieg. Mit 60 Punkten gewann der Gau Auerberg mit 17 Zählern Vorsprung vor dem Ammergau. In dieser Klasse dominierten die Spitzenhakler Markus Geisenhof, Philipp Schuster und Maximilian Socher vom Gau Auerberg. Trotz sommerlichen Temperaturen behielten die Hakler einen kühlen Kopf und sorgten für einen spannenden Wettkampf in der voll besetzten Tiefenstollenhalle.

Die Ergebnisse

Gauwertung: 1. Gau Auerberg 60 Punkte, 2. Ammergau 43 Punkte, 3. Gau Werdenfels 30 Punkte, 4. Isargau 25 Punkte, 5. Schlierachgau 11 Punkte, 6. Gau Altmühltal 6 Punkte, 7. Gau Spessart 5 Punkte, 7. Gau Bayerischer Wald 5 Punkte, 8. Chiemgau 3.

Jugend: 1. Manuel Mangold, 2. Dominik Greisel, 3. Simon Schnitzer, 5. Tobias Epp, 6. Luis Kögel, 7. Markus Schnitzer, 9. Stefan Schwaiger, 11. Martin Dempfle, 14. Moritz Steiner, 16. Benedikt Hipp, 18. Max Stadler, 21. Janis Stauß, 22. Lukas Köhler (alle Gau Auerberg)

Junioren: 1. Willibald Hipp (Auerberg), 2. Thomas Post (Werdenfels), 3. Helmut Uronseder (Isargau), 6. Franz Klöck, 7. Kilian Berkmüller, 11. Matthias Klöck, 15. Sebastian Socher (alle Auerberg)

Altersklasse 2: 1. Ferdinand Seitz (Altmühltal), 2. Magnus Eierstock, 3. Hans Peter Reichart (beide Auerberg)

Altersklasse 1 leicht: 1. Hansjörg Ressler (Ammergau), 2. Hubert Greisel (Auerberg), 3. Alois Ressler (Ammergau)

Altersklasse 1 schwer: 1. Anton Bader (Ammergau), 2. Gerhard Sturm (Ammergau), 3. Thomas Schaur (Werdenfels), 8. Manfred Nuschler, 9. Josef Hiltensberger (beide Auerberg)

Leichtgewicht: 1. Josef Danner (Isargau), 2. Andreas Sturm (Ammergau), 3. Hans Willibald (Isargau), 4. Josef Waibl, 11. Paul Kögel (beide Auerberg)

Mittelgewicht: 1. Josef Brandhofer (Isargau), 2. Alexander Arnold (Ammergau), 3. Markus Weber (Schlierachgau), Andreas Baur (Auerberg)

Halbschwergewicht: 1. Josef Utzschneider, 2. Korbinian Fischer (beide Werdenfels), 3. Magnus Reichart, 8. Manfred Straub, 13. Andreas Schuster (alle Auerberg)

Schwergewicht: 1. Markus Geisenhof, 2. Philipp Schuster (beide Auerberg), 3. Michael Grasegger (Werdenfels). 4. Maximilian Socher, 8. Hermann Hiltensberger, 19. Matthias Bauman, 21. Florian Hack (alle Auerberg)

Einzelwertung

Lesen Sie auch: Das Geheimnis der besten Fingerhakler

Weil Gepäck nicht in den Flieger kam: Reiseunternehmer fährt Kunden ihre Koffer 1000 Kilometer hinterher