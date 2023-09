Wie es mit der Hochwiesstraße in Marktoberdorf weitergeht

Der erste Abschnitt beim Ausbau der Hochwiesstraße ist fertig. In wenigen Tagen rollen dort wieder Autos. Was getan wurde und wie es nun weitergeht.

10.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Straße schwarz, keine Baustellenfahrzeuge mehr, der Lärm von Baggern und Walzen an eine andere Stelle verzogen. Wenigstens viele Anwohner der Hochwiesstraße dürfen sich freuen: In dieser Woche wird ein Teil der Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Dies betrifft den Abschnitt zwischen Meichelbeckstraße und Franz-Schmid-Straße. Auch Lieferverkehr ist dann wieder möglich. Nur der Durchgangsverkehr nicht, denn die Arbeiten gehen nahtlos über in den zweiten Bauabschnitt.

