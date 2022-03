Azubis sind knapp: Auf ungewöhnliche Weise wollen zwei Marktoberdorfer den Firmen helfen

Viele Firmen suchen neue Azubis. Aber die sind rar. Lucia Golda und Stefan Grassmann aus Marktoberdorf haben zur Lösung des Problems eine besondere Idee.

22.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Wenn der mögliche Chef oder die Chefin den potenziellen Azubi beim Vorstellungsgespräch fragt, wo er sich in fünf Jahren sehe, wird kein Bewerber sagen: „Auf der anderen Seite dieses Schreibtisches.“ So viel Selbstbewusstsein wird kaum jemand haben. Ohnehin dürfte für viele Jugendliche ein Auftritt in der Chefetage eine schweißtreibende Angelegenheit sein. Um genau solche Ängste abzubauen und das Auftreten zu stärken, haben Lucia Golda vom Mobilé in Marktoberdorf und Stefan Grassmann aus Sulzschneid, Schauspieler, Unternehmensberater, Dozent und Zimmermann, ein Theaterstück entwickelt. Die Bühne befindet sich in den jeweiligen Firmen, die wiederum sich und ihre Angebote den Schülerinnen und Schülern vorstellen kann.