"Ein Vorzeigeprojekt": EU gibt Geld für DenkStätte in Obergünzburg

Die Denkstätte in Obergünzburg soll gleichzeitig eine Schule der Demokratie werden. Sie befindet sich an jenem Platz, wo zwischen 1929 und 1958 ein ausrangierter Eisenbahnwaggon als Notunterkunft aufgestellt war, der symbolisch für Ausgrenzung und Integration stehen kann. 2019 fand dort ein Gedenken an den Obergünzburger Alois Roth statt, einen Bewohner des Waggons, der im KZ in Auschwitz ermordet wurde.