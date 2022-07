Einbruch und Ladendiebstahl in Marktoberdorf: Alkohol und Tabak entwendet

Zwei Fälle von Diebstahl, einer davon verbunden mit einem Einbruch, haben sich kürzlich in Marktoberdorf ereignet. Ein Minderjähriger wurde erwischt.

Bisher unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr bis Montag, 8 Uhr in den Getränkemarkt in der Iglauer Straße in Marktoberdorf eingebrochen und entwenden Spirituosen und Tabakwaren. Nach Angaben der Polizei hebelten die Unbekannten ein Fenster auf der Rückseite des Getränkemarktes auf und stiegen so in die Geschäftsräume ein. (Lesen Sie dazu auch: 52-Jährige in Marktoberdorf beim Ladendiebstahl erwischt

Sie entwendeten Spirituosen und Tabak im Wert von 3000 Euro

Die Täter entwendeten Spirituosen - vor allem Jack Daniels und Tequila - und Tabakwaren. Aktuell geht die Polizei von einem Beuteschaden von ungefähr 3000 Euro aus. Der Schaden, der durch den Einbruch verursacht wurde, liegt bei circa 4000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08342 96040.

Minderjähriger beim Ladendiebstahl erwischt

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Montagabend in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Marktoberdorf. Der 17-Jährige, der versuchte, mehrere Packungen Drehtabak in seine Hose zu stecken, wurde von einer Verkäuferin beobachtet. Als er an der Kasse lediglich eine Flasche Eistee bezahlte, sprach die Verkäuferin ihn auf den Diebstahl an. Der Jugendliche räumte sein Verhalten ein und gab das Diebesgut im Wert von 26,50 Euro zurück. Die Polizei verständigte den Vater des 17-Jährigen.

Zu diesen zwei Vorfällen kam ein Einbruch in einen Dönerladen in Marktoberdorf am Wochenende hinzu.

