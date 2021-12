Eine gelungene Überraschung: Kinder zaubern Weihnachtsglanz für Marktoberdorfer Senioren

Zahlreiche Weihnachtsgeschenke haben die Bewohner des Gulielminetti-Seniorenheims in Marktoberdorf bekommen: Mit viel Liebe bastelten Kinder für die Senioren.

26.12.2021 | Stand: 15:30 Uhr

Auch in diesem Jahr wurde das BRK Gulielminetti Seniorenwohn- und Pflegeheim in Marktoberdorf reichlich zum Weihnachtsfest beschenkt. Klaus Kühn, Sieglinde Richter und Ruth Brack von der Bewohnervertretung des Seniorenheims nahmen die Präsente stellvertretend für alle Bewohnerinnen und Bewohner in Empfang.

Klaus Kühn, Sieglinde Richter und Ruth Brack nahmen die Geschenke entgegen. Die Freude bei den Bewohnern war groß. Bild: Claudia Schien

Geschenke mit viel Liebe: Jugendliche basteln für Senioren in Marktoberdorf

Die Mittelschule Marktoberdorf, der Kindergarten an der Buchel, die St. Martinsschule sowie das Familienzentrum St. Magnus bastelten mit viel Liebe zahlreiche weihnachtliche Geschenke und zauberten den Bewohnern weihnachtlichen Glanz in die Zimmer.

