Eine weitere Bürgermeisterkandidatin für Stötten?

Die Kandidatenkür für die Bürgermeisterwahl Stötten bleibt spannend. Sonja Dose erhielt bei der Nominierung keine Mehrheit. Am Dienstag versucht sie es wieder.

12.03.2023 | Stand: 14:21 Uhr

Die Allgemeine Wählerschaft Stötten a. A. geht ohne eigenen Wahlvorschlag in die Bürgermeisterwahl am 7. Mai. Der von der Gemeinschaft in Aussicht genommene Kandidat hat sein Interesse noch vor der Aufstellungsversammlung wieder zurückgezogen. Und die in der Versammlung aufgestellte Kandidatin Sonja Dose erhielt nicht die nötige Mehrheit. (Lesen Sie dazu auch: Wer wird Stöttener Bürgermeister? Ein Bewerber wirft hin.)

