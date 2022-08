Eine Zeitreise ins mittelalterliche Ostallgäu: Die Burgruinen bei Eisenberg

Auf den Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg fühlt man sich zurückversetzt in eine andere Zeit. Und die Orte bieten spektakuläre Blicke auf die Alpen.

21.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Hätten Sie manchmal gerne eine Zeitmaschine, um in die Vergangenheit zurückzureisen? Hier im Ostallgäu wäre das eine richtig spannende Sache. Es geht aber auch ohne. Wie wär’s mit einem Besuch der Zwillingsburgruinen Hohenfreyberg und Eisenberg? Wie sie da so auf zwei Hügeln oberhalb des gleichnamigen Ortes thronen, springt das Kopfkino sofort an. Direkt gegenüber erhebt sich Falkenstein, die höchstgelegene Burgruine Deutschlands. Insgesamt gibt es 15 sehenswerte Wehranlagen im Ostallgäu. (Lesen Sie dazu auch: Vom Spaziergang bis zur entspannten Wanderung: Die schönsten Rundwege um Allgäuer Seen)

"Burgen sind Sehnsuchtsorte"

„Burgen sind Sehnsuchtsorte, weil sie den Hauch des Vergänglichen haben“, schwärmt Burgenforscher Joachim Zeune, der unterhalb der Zwillingsburgruinen wohnt. Dort hat er auch ein modernes Burgenmuseum initiiert, das einem die Zeitreise leicht und spannend macht. „Als Einheimischer muss man die Burgruinen unbedingt anschauen. Sie sind spektakulär in die Landschaft eingebettet. Das ist ein richtiges Abenteuer, sie zu erkunden“, sagt Zeune. Die Burgen sind ein Teil dieses Kulturraums, der Burgenregion Allgäu-Außerfern. Um diese Schätze zu erhalten, sind die Burgen saniert und erforscht worden. So gibt es bei einer Führung und bald auch mit einer Burgen-App viele Fakten, die oft ganz anders sind, als es in Büchern vermittelt wird. Hier geht’s direkt zum Abenteuer.

Die Serie Heimatentdecker zeigt jede Woche einen Tipp für mehr Heimatglück und stellt Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.