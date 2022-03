Einmal rhythmisch um die Welt: Schlagzeuger Magnus Dauner spielt in Obergünzburg

Er ist schon bis nach Indien gereist und tritt nun in seiner Heimat Obergünzburg auf: Schlagzeuger Magnus Dauner zeigt Grooves aus Afrika und dem nahen Osten.

05.03.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Mit dem Programm „Portrait in Rhythm“ begibt sich der gebürtige Obergünzburger Schlagzeuger und Perkussionist Magnus Dauner auf eine rhythmisch musikalische Weltreise. Am 19. März spielt er um 20 Uhr zusammen mit dem indischen Künstler BC Manjunath im Hirschsaal Obergünzburg. Magnus Dauners musikalische Ausbildung führte über das Landesjugendjazzorchester Bayern und dem Jazz-Studium an der Hochschule für Musik und Theater München zum Studium der südindischen Rhythmik und Mridangam (südindische Trommel) nach Bangalore. Nun gibt er in seinem Heimatort seine abwechslungsreichen Kompositionen zum Besten: Grooves aus Afrika, Indien oder dem nahen Osten.

Obergünzburger tritt in der Heimat auf

Begleitet wird er an diesem Abend von BC Manjunath als Gastmusiker an der südindischen Trommel Mridangam. Er ist Gastdozent am Konservatorium Amsterdam und der weltweit führende Botschafter der indischen Rhythmussprache Konnakol. Diese Rhythmussprache lernt auch Magnus Dauner auf seinen jährlichen Studienreisen nach Indien. Noch vor seinem Studium war Dauner mehrfacher Preisträger des Wettbewerbs „Jugend jazzt“ auf Landes- und Bundesebene. Neben der Leitung seiner eigenen Formationen wie der Worldmusic Formation Portrait in Rhyhtm und pianistixx ist Magnus Dauner als äußerst vielseitiger Rhythmiker aller Genres gefragt. Tickets für das Konzert gibt es bei dem Veranstalter Oikos in Obergünzburg unter der Nummer 08377/405 98 26 oder per E-Mail unter info@oikos-obergünzburg.de

Tickets gibt es zudem im Internet unter der Adresse www.oikos-oberguenzburg.de