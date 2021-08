Eklatanter Engpass an Blutspenden im Ostallgäu

Die Lage ist paradox: Der Bedarf an Blutkonserven steigt, die Anzahl der Spender aber ist gesunken. Was die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren gegen den Mangel tun.

Im Ostallgäu besteht derzeit ein gravierender Mangel an Blutkonserven, sagen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes in München schlägt sogar regelrecht Alarm: Es gehe die Angst um, dass die Konserven knapp werden könnten, sagt der Sprecher des BRK-Blutspendedienstes, Patric Nohe. Es gebe derzeit weniger Spenderinnen und Spender, weil mehr Menschen „verständlicherweise“ ihre Freizeit genießen oder in den Urlaub fahren, sagt Nohe.

Wenn Krankenhäuser Operationen nachholen, brauchen sie mehr Blutkonserven

Andererseits holten jetzt manche Krankenhäuser die Operationen nach, die sie wegen Corona im Frühjahr verschoben haben, sagt Nohe. Daher sei die Lage angespannt – gerade weil in manchen Kliniken gleichzeitig ein erhöhter Bedarf bestehe.

Von einem erheblichen Engpass bei den Blutkonserven spricht auch Chefarzt Dr. Joachim Klasen (Anästhesiologie, Intensiv- und Palliativmedizin) an den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. Die Blutknappheit in den Sommermonaten sei allerdings seit Jahren nichts Unbekanntes. Dass sie an nun nachgeholten Operationen liege, könne er für Kaufbeuren nicht bestätigen. „Bei uns spielt das allenfalls eine marginale Rolle“. Trotz des Engpasses müssten keine Operationen verschoben oder gar abgesagt werden. „Wir werden alles dafür tun, das zu vermeiden.“

Wenn es eng würde mit den Blutkonserven, müssten nahe Unikliniken helfen

Aber es werde schon über diese Möglichkeit des Notfalls diskutiert und wie er abgewendet werden kann. Hilfe käme dann von Partnern wie den nahen Unikliniken.

Klasen bestätigt einen insgesamt erhöhten Bedarf an Blutkonserven durch eine steigende Zahl an Behandlungen und einer immer besser werdenden medizinischen Versorgung. Schon jetzt würden aber Bluttransfusionen zunehmend stringent gehandhabt. Auch, um zum Wohle des Patienten mögliche Nebenwirkungen zu minimieren.

Der Chefarzt der Ostallgäuer Kliniken erklärt, welche Alternativen es zur Bluttransfusion gibt

Im Gespräch seien auch Alternativen zur Bluttransfusion. Dabei gehe es um die Stärkung der körpereigenen Blutreserven bei Patienten vor geplanten Operationen. Die Medizin spricht vom Patient Blood Management, das gleichzeitig Risiken für den Patienten verringern soll.

Den derzeitigen Engpass erklärt Klasen sich unter anderem mit einer aus demografischen Gründen geringeren Zahl an Spendern und ebenfalls mit saisonalen Gründen.

BRK Ostallgäu spricht ingesamt von einer großen Zahl an Blutspendern

Im Ostallgäu und in Kaufbeuren bewege sich die Zahl der Spender seit Jahren auf ähnlich hohem Niveau, sagt Alexander Denzel vom Bayerischen Roten Kreuz Ostallgäu. Im ersten Halbjahr 2020 wurden 5040 Spenden gezählt, heuer von Januar bis Juni 4950. „Ähnlich sind die Zahlen im Vergleichszeitraum der Vorjahre gewesen“, sagt Denzel. Es seien für diese Zeiträume also keine coronabedingten Rückgänge zu verzeichnen.

Auffallend sei jedoch – und das sei sehr erfreulich – eine Zunahme an Erstspenderinnen und Erstspendern im Lockdown. Patric Nohe vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes wertet das als eine „riesige Welle der Solidarität“ in der Corona-Pandemie. „Das war ein Lichtblick in dieser schwierigen Zeit.“

Wie wichtig es ist, Erstspender bei der Stange zu halten

Derzeit gibt es aber laut Nohe aufgrund der Lockerungen und des Sommers den Trend, dass weniger Leute zum Blutspenden kommen. Deshalb sei es nun ganz besonders wichtig, dass neue Blutspender zu den Stammspendern hinzukommen – und dass die vielen Erstspender, die während der Solidaritätswelle dazukamen, dauerhaft gebunden werden. Das sei für die Zukunft sogar unabdingbar, betont Nohe.

Schließlich führe eine älter werdende Bevölkerung dazu, dass noch mehr Konserven benötigt würden. „Es gibt ganz viele Menschen, die ohne Blut keine Überlebenschance haben“, sagt Nohe und spricht beispielsweise die Behandlung chronisch Kranker an. „Diese Patienten sind auf die Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen angewiesen.“

BRK: Die Lage ist angespannter als vor Corona

Nohe sieht die Lage als durchaus angespannter als in den Jahren vor Corona. Es gelte, einen Notstand zu verhindern. „Dass wir es bis jetzt gut durch die Pandemie geschafft haben, ist weit weg von selbstverständlich“, sagt Nohe. Jetzt gelte es, kontinuierlich dranzubleiben.

Blutpräparate haben eine maximale Haltbarkeit von 42 Tagen, daher können auf lange Sicht keine Vorräte gebildet werden. „Die Blutversorgung ist ein Marathon und kein Sprint“, sagt Nohe. Darum sei eine kontinuierliche Spendenbereitschaft der Bevölkerung so wichtig. Bundesweit werden etwa 15 000 Blutkonserven täglich gebraucht. Allein in Bayern sind es 2000. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden.

