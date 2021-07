Emotionale Verabschiedung von Schulleiter "Pit" Eigler an der Grundschule Thalhofen

Ein Schulleiter, der Kindern ein zweites Zuhause gegeben hat: Redner bedauern den Abschied von Rektor Herbert Eigler in Thalhofen. Wie die Abschiedsfeier lief.

In der Grundschule Thalhofen wurde Herbert Eigler, der langjährige Schulleiter, von seiner Schulfamilie in den Ruhestand verabschiedet. Schon beim Betreten des Schulhauses fielen die Zeichnungen der Kinder auf, die sich mit Eigler und seinem neuen Lebensabschnitt befassen. So zeigen sie, welche Tätigkeiten er in der Schule ausführte und wie sie sich den Ruhestand vorstellen, beispielsweise fernsehen, faulenzen, Musik machen, basteln. Im Pausenhof hing ein großes Transparent mit der Aufschrift: „Pit, wir werden dich vermissen!“

Eigler hat die Schule in Marktoberdorf-Thalhofen durch dick und dünn geführt

Während die Gäste ankamen und mit einem vom Elternbeirat vorbereiteten Stehimbiss in Empfang genommen wurden, spielte im Schulhof die Dreimannband „Kuh.P.12“ um den ehemaligen Thalhofener Schüler Moritz Kinker. In der Aula begrüßte die stellvertretende Schulleiterin Elisabeth Stiefenhofer die Gäste, unter ihnen ebenfalls viele Schüler von Eigler. In ihrem selbst produzierten Film „Die Ära Herbert Eigler geht zu Ende“ mit Interviews von Kindern und Kollegen wurde das Bedauern um dessen Ausscheiden aus dem Dienst deutlich.

Der Marktoberdorfer Bürgermeister sagt: "Ein großer Mensch ist einer, der sein Kinderherz bewahrt hat"

Mit dem Spruch eines chinesischen Philosophen: „Ein großer Mensch ist einer, der sein Kinderherz bewahrt hat“, eröffnete der Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell den Reigen der Reden und deutete damit das kinderfreundliche Wirken Eiglers an. Er habe wie Michael Endes Lukas, der Lokomotivführer, die Lok der Grundschule durch dick und dünn geführt. Schulamtsdirektorin Karin Weikmann bestätigte dem Schulleiter, er hinterlasse „ein gelungenes Werk, besonders beim Blick auf die Heimat“. Er habe stets verstanden, sowohl die Kinder als auch das Kollegium und die Eltern am Schulleben zu beteiligen.

Zahlreiche Erlebnisse, Ausflüge und Experimente haben die Schüler mit Eigler geteilt

Eine Tanzeinlage der Klasse 4b und ein Schauspiel der 4a lockerten die Feierstunde auf. Letzteres führte an sagenhafte Orte, die die Schüler mit ihrem Lehrer besucht hatten. Ob sie nun die seltsamen Gestalten tatsächlich oder nur in ihrer Vorstellung gesehen hatten – das konnte nicht geklärt werden. Der Vorsitzende des Elternbeirats, Prof. Dr. Dirk Jacob, sagte: „Du hast 26 Jahre intensiv für deine Schule gelebt und für unsere Kinder“. In dieser Zeit durften sie, aber auch die Eltern, viele Erlebnisse, Ausflüge, Experimente mit ihm teilen. Als Dank hatte der Elternbeirat im Hof für ihn ein Apfelbäumchen gepflanzt.

Der Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (links) überreichte dem naturkundlich interessierten Eigler ein Stück Eisenerz von der Insel Elba, das der Bürgermeister selbst importiert hatte. Bild: Günther Beck

Für das Kollegium dankten die beiden stellvertretenden Schulleiterinnen, Elisabeth Stiefenhofer und Katrin Wagner, und sagten, er habe es mit seiner freundlichen und ruhigen Art geschafft „den Kindern ein zweites Zuhause zu geben. Sie sind jeden Tag mit Freude und gerne in die Schule gekommen - und die Kolleginnen und Kollegen auch.“ Nach dem vom Kollegium vorgetragenen Lied: „Sei behütet auf deinen Wegen“, bedankte sich Eigler für diese Feier und gab noch so manche lustige Begebenheit zum Besten.

