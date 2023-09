"Hier ist es außergewöhnlich" - So war "End of Summer" in Willofs

Bands, Lagerfeuer, Strandkörbe und vieles mehr war am Wochenende beim "End of Summer"-Festival geboten. Was die Veranstaltung so besonders macht.

„Wir machen jetzt eine Reise in die Ammergauer Alpen“, sagt der Sänger der Band Daniel Avens. Ein melancholischer Song beginnt. Die Scheinwerfer leuchten, Nebel sorgt für mystische Stimmung um die Musiker und Musikerinnen. Die Menge wippt im Takt mit.

Währenddessen geht es auf der anderen Bühne rockig zu. Hier spielt die Country-Blues- und Rock `n Roll-Band Hank Davison, die unter anderem mit Mundharmonika ihr Publikum begeistern. Wegen diesen und vielen weiteren Gruppen zog es am Wochenende wieder Menschen jeglichen Alters nach Willofs zum „End of Summer“-Festival.

"End of Summer" 2023: Viele Besucher campen auch in Willofs

„Hier ist es außergewöhnlich“, sagt Reneè Bartl am Samstagabend. Er ist dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Festival. Besonders begeistert war er von der Band Gendrix am Freitag. „Die hängen an ihren Gitarren, dass kann man sich nicht vorstellen“, sagt der 30-Jährige. Außerdem seien die Bands nahbarer, als auf anderen Festivals. Mit den Mitgliedern von einer Band habe er selbst gesprochen, da diese ihre Platten selbst verkauften. Gemeinsam mit einem Kumpel campt er in dem kleinen Dorf, wie viele andere Festival-Besucher.

Auf einer Wiese am Ortsrand stehen etliche Zelte und Wohnmobile. Schon von weitem hört man die Zeltler, die in Campingstühlen beisammen sitzen, Musik hören und diverse alkoholische Getränke zu sich nehmen. Untertags ist auch Manuela auf dem Campingplatz unterwegs. „Ich war schon 15 oder 20 Mal hier“, sagt die 48-Jährige. Die Location, die Bands, das Miteinander – das gefalle ihr an dem „End of Summer“-Festival. „Wir haben alle unterschiedliche Meinungen, aber am Ende sitzen wir hier gemeinsam am Lagerfeuer und schauen den Sonnenaufgang an“, sagt sie. „Das ist Willofs.“

Bei dem Festival in Willofs legt der Veranstalter Wert auf regionale Bands

Auch der 65-jährigen Bonnie-Sue May gefällt die Musik. Sie ist zum ersten Mal auf dem „End of Summer“-Festival in Willofs. „Wir haben die Schilder überall gesehen und Bekannte von uns haben gesagt, da muss man mal gewesen sein“, sagt sie. Nur dass die Bands gleichzeitig auf gleicher Höhe spielen, findet sie nicht so gut gewählt.

Dem Veranstalter Thomas Seegger ist es wichtig, dass unterschiedliche Bands auftreten, damit „für jeden Geschmack etwas dabei ist“. „Die Auswahl der Bands entwickelt sich“, sagt er. Über die Jahre habe sich ein Netzwerk aufgebaut, unter anderem mit Agenturen, mit denen er zusammenarbeitet. Manchmal höre er aber auch Künstler auf Spotify und wähle danach aus.

Auf dem Gelände stehen viele Bänke, Sofas und sogar Strandkörbe, in denen es sich die Besucher gemütlich machen. Gut besetzt sind auch die Plätze um das knisternde Lagerfeuer, das etwas abseits der Zelte steht. Die sogenannte "Holz-Bar" ist rustikal gestaltet und mit Pflanzen geschmückt. Zwei Wochen dauert der Aufbau, sagt Seegger. „Jeder schafft mit, die ganze Familie und die Crew."