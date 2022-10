Endlich können die neuen Ampeln in der Marktoberdorfer Brückenstraße in Betrieb gehen

Warum waren die neuen Ampeln in der Brückenstraße so lang nicht an? Die Antwort: Die "Peitschenmasten" waren nicht lieferbar. Nun kamen die fehlenden Bauteile.

19.10.2022 | Stand: 15:30 Uhr

„Es fehlten nur noch die Peitschenmasten“, sagt Mareile Hertel, Leiterin des städtischen Tiefbauamtes. Sie meint die Ampelmasten, die bei breiten Straßen im Kreuzungsbereich über die Straße ragen und Ampeln tragen. Dank ihnen sehen nicht zuletzt Autofahrer, die bei „Rot“ weiter weg von den eigentlichen Ampeln am Straßenrand halten müssen, wann wieder „Grün“ ist. Solche Peitschenmasten gibt es in Marktoberdorf z. B. auch an der AOK-Kreuzung.

Die Stadt Marktoberdorf spricht von riesigen Lieferverzögerungen

An den neuen Ampeln im Kreuzungsbereich der Johann-Georg-Fendt- und der Iglauer Straße mit der Brückenstaße gibt es sie jetzt auch – aber sie ließen wochenlang auf sich warten. „Die riesigen Lieferverzögerungen dieser Bauelemente“, über die wir auch mehrfach berichteten, sind nach Auskunft von Mareile Hertel daran schuld, dass die neuen Lichtzeichenanlagen an der inzwischen längst beendeten Baustelle in und um die Marktoberdorfer Brückenstraße so lange nicht in Betrieb waren.

Aber das ändert sich jetzt sofort, verspricht die Stadt. Noch am Mittwoch sollten nämlich die Peitschenmasten eintreffen und gleich aufgebaut werden – und das wurden sie auch. „Und da auch die Ampel-Software soweit steht, können die neuen Ampeln auch in Betrieb gehen, sobald alles montiert ist“, sagt Tiefbauleiterin Hertel.

Warum sind die neuen Ampeln in der Brückenstraße nicht vollständig "barrierefrei"?

Lediglich die sogenannten Plug-Geräusche für sehbehinderte und blinde Menschen müssten dann an den neuen Ampeln noch nachinstalliert werden, berichtet Hertel. Denn die – und damit die vollständige Barrierefreiheit der neuen Ampelanlagen – ließen nach wie vor auf sich warten.

Auch die Bushaltestellen im Bereich der mehrmonatigen Baustelle in und um die Baustelle („Bushaltestelle McDonalds“) werden offiziell wieder angefahren.

Warum Marktoberdorfer Eltern wegen der nicht-angeschalteten Ampeln auf die Barrikaden gingen

Kritik gab es seit dem Baustellenende in der Brückenstraße aber immer wieder daran, dass die alte Querungshilfe in Höhe Getränkemarke Fristo abgebaut wurde – zugleich aber die neue Fußgängerampel über die viel befahrene B472 noch nicht in Betrieb war. „Gerade Mütter haben darüber geklagt, dass die Kinder dort nicht mehr über die Straße kommen“, sagt Hertel. Sie mussten in den vergangenen Wochen gegebenenfalls auf die nächste Querungshilfe (in Höhe der Aral-Tankstelle) ausweichen.

Vonseiten der Stadtwurden deshalb zuletzt schon Gespräche, z.B. mit der Grundschule Thalhofen, geführt, ob nicht vorübergehend Schulweghelferinnen oder Schulweghelfer mittags oder in der Früh die Straßenüberquerung durch Schulkinder in dem Bereich beaufsichtigen könnten. „Doch da die Ampeln nun doch schneller als gedacht in Betrieb gehen, hat sich das erledigt“, sagt Hertel.