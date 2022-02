Endlich wieder Abrocken? So steht es um die Ostallgäuer Festivals Rockfrühling und Go to Gö

Zwei Mal fielen Untrasrieder Rockfrühling und Go to Gö bereits aus. Folgen erneut Absagen? „Wir brauchen Planungssicherheit“, sagen die Veranstalter.

19.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Durchfeierte Nächte, in denen man sich die Seele aus dem Leib grölt, tanzt bis die Füße streiken und nicht an morgen denkt: Feiernde mussten auf dieses Lebensgefühl in den vergangenen zwei Jahren weitestgehend verzichten. Auch der Ostallgäuer Festivalkalender blieb leer: kein Rockfrühling, kein Go to Gö. Die Großveranstaltungen locken unter normalen Umständen tausende Fans in die beschaulichen Dörfern Untrasried und Görisried. Doch Corona machte den Events jeweils einen Strich durch die Rechnung. Zwei Mal mussten die Veranstalter die Konzerte verschieben. Die Hoffnung ist dementsprechend groß, in diesem Jahr wieder durchstarten zu können.