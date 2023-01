Endlich wieder Schwarz-Weiß-Ball in Ebersbach: Das war bei der Veranstaltung geboten

Vereinsmitglieder des TSV haben für den Schwarz-Weiß-Ball in Ebersbach einiges auf die Beine gestellt. Besucher kamen dafür sogar bis aus Kaufbeuren.

10.01.2023 | Stand: 11:29 Uhr

Endlich war es wieder soweit: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause konnte der TSV Ebersbach wieder seinen traditionellen Schwarz-Weiß-Ball in der geschmackvoll, natürlich schwarz-weiß dekorierten Mehrzweckhalle veranstalten. Der Ball ist immer wieder ein Highlight im Veranstaltungskalender des Ortes und er war auch dieses Mal wieder ein voller Erfolg.

Pünktlich um 20 Uhr begrüßte Erster Vorstand Thomas Pöppel die rund 160 Gäste und die Tanzband „Extra-Dry“ aus Marktoberdorf, die wie die vergangenen Male auch bei dieser 11. Veranstaltung für die passenden Rhythmen sorgte. Man merkte den Besucherinnen und Besuchern an, dass sie sich freuten, endlich mal wieder das Tanzbein schwingen zu können. Dass sie Lust darauf hatten, sich wieder mal in Schale zu werfen, mit Freunden, Bekannten und Gleichgesinnten einen netten Abend mit guter Musik und leckerem Essen zu verbringen. Und die Band verstand es ausgezeichnet, dafür zu sorgen, dass das Tanzparkett stets gut gefüllt war. Es war für jeden Geschmack etwas dabei. Ob nun Wiener Walzer, Langsamer Walzer, Cha-Cha-Cha, Tango, Fox oder Twist, alle kamen auf ihre Kosten, Alt und Jung.

Die Band „Extra-Dry“ aus Marktoberdorf sorgte für mitreißende Rhythmen auf der Tanzfläche in der Mehrzweckhalle Ebersbach. Bild: Peter Roth

Gäste kommen aus der ganzen Region zum Schwarz-Weiß-Ball in Ebersbach

Da es nicht viele Veranstaltungen dieser Art in der Region gibt, kommen auch immer wieder gerne Tanzgruppen aus der näheren und weiteren Umgebung auf den Ball. Die Tänzerinnen und Tänzer fanden nicht nur aus Ronsberg und Obergünzburg den Weg nach Ebersbach. Sie kamen auch aus dem Raum Kaufbeuren und Kempten, um eine heiße Sohle aufs Parkett zu legen. Bei so einer Gelegenheit konnte man wieder einmal zeigen, was man tänzerisch so drauf hat. Im Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern war wiederholt zu hören, dass sie immer wieder gerne nach Ebersbach kommen, „weil einfach alles passt“. Und mit einem Blick auf das Buffet wusste man, wovon sie sprachen. In der Vergangenheit sorgte der damalige Wirt des Gasthauses „Goldener Hirsch“ in Obergünzburg für das leibliche Wohl, seit 2020 nun liegt auch das in der Hand des TSV. Das knappzehnköpfige Küchenteam unter der Leitung von Bernhard Steinhauser stellte einiges auf die Beine. Bis 24 Uhr konnte man sich bedienen. Das warme und kalte Büfett ließ wirklich keine Wünsche offen.

Ehrenamtlichen stemmen Veranstaltung

Um so eine Veranstaltung zu stemmen, bedarf es viele fleißige Hände. Dass das Miteinander beim TSV Ebersbach funktioniert, konnte man spüren. Es war beeindruckend, was die vielen ehrenamtlichen Vereinsmitglieder auch schon im Vorfeld leisteten. Das Fazit: Zufriedene Gesichter im Publikum und beim Veranstalter. Da steht einer Neuauflage im kommenden Jahr also nichts im Wege. Bis weit nach Mitternacht hinein drehten die vielen Tanzwütigen ihre Runden und nahmen den Schwung mit auf den Nachhauseweg.

