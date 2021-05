Er ist seit 25 Jahren Bürgermeister in Untrasried: Warum Alfred Wölfle immer noch Freude an seinem Amt hat

Der Untrasrieder Rathauschef Alfred Wölfle feiert jetzt 25-jähriges Dienstjubiläum. Wie er vom jüngsten zum dienstältesten Ostallgäuer Bürgermeister wurde.

09.05.2021 | Stand: 11:32 Uhr

Ein Jubiläum ist ein guter Anlass, um zurückzublicken und ein (Zwischen-)Fazit zu ziehen. Beim Untrasrieder Bürgermeister Alfred Wölfle fällt es zunächst recht nüchtern aus: „Auf jeden Fall bin ich vom jüngsten Bürgermeister im Ostallgäu zum dienstältesten geworden.“

Dabei hatte er ursprünglich eigentlich gar nicht vorgehabt, in die Politik zu gehen. Beruflich war er als Handelsvertreter erfolgreich selbstständig, in seiner Freizeit im Fußballverein aktiv. Als Zweiter Vorsitzender des Sportvereins Untrasried peilte er das Amt des ersten Vorsitzenden an, das schon.

Gemeinderat oder gar Bürgermeister? Von selbst wäre Wölfle da gar nicht draufgekommen

Aber Gemeinderat oder gar Bürgermeister? „Da wäre ich von selbst gar nicht draufgekommen“, meint er. Im November 1995 sprach ihn ein guter Bekannter auf die bevorstehenden Kommunalwahlen an und fragte, ob er sich nicht als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen wolle. Nach der ersten Überraschung und kurzer Überlegung sagte Alfred Wölfle zu. Ihn reizte die Aussicht, die Gemeindeentwicklung mitgestalten zu können.

Die Kandidatur war alles andere als ein Selbstläufer. Wölfle war völlig unerfahren in der Kommunalpolitik, der Gegenkandidat hatte bereits 19 Jahre im Gemeinderat gesessen. Höhepunkt des Wahlkampfes war eine Podiumsdiskussion vor 500 Leuten im Wirtshaus. So etwas hatte er noch nie gemacht. „Da habe ich mir schon gedacht: Warum tust du dir das eigentlich an?“, erinnert sich der damalige Wahlkampfneuling. Es sei dann aber alles gut gelaufen, sagt er. Und offenbar war er trotz seiner Nervosität ziemlich überzeugend: 1996 wurde er erstmals zum Bürgermeister der Ostallgäuer Gemeinde Untrasried gewählt.

War das nicht schwierig, als knapp 34 Jahre alter „Anfänger“ eine Gemeinde zu leiten? Schon, sagt Alfred Wölfle (inzwischen knapp 59). Aber im Gemeinderat sei ein Stamm an erfahrenen Räten gewesen, die ihn bestens unterstützt hätten. Überhaupt ist seiner Meinung nach die Zusammenarbeit im Gremium der entscheidende Faktor. „Ich bin Fußballer“, erklärt er, „also ein Teamspieler.“ Das war von Anfang an sein Credo und hat sich bewährt. Daher zieht er ein weiteres Fazit: „Man muss nicht immer die gleiche Meinung haben und auch nicht alles einstimmig entscheiden. Aber Harmonie ist im Gemeinderat sehr wichtig, da kann man einfach mehr schaffen.“

Was Wölfle in Untrasried mit dem jeweiligen Gemeinderat alles geschafft hat

Und geschafft hat er mit den jeweiligen Gemeinderäten in den zurückliegenden Amtsperioden so einiges: Zwei Dorferneuerungsverfahren beispielsweise, für die es 2014 sogar den Staatspreis für Land- und Dorfentwicklung gab. In Hopferbach öffnete ein Dorfladen, ein Dorfplatz wurde gestaltet, der Pfarrhof saniert. Untrasried bekam ein Gemeindehaus samt Dorfplatz und Bierbrunnen sowie einen neuen Sportplatz. Die Gemeinde baute einen Kindergarten und eine Krippe, erwarb Grundstücke für ein Gewerbegebiet, erschloss Baugebiete und trieb den Breitbandausbau voran. Der Kindergarten ist inzwischen schon wieder zu klein und muss erweitert werden. „So ist das in der Kommunalpolitik“, resümiert der Bürgermeister. „Du hast ein Projekt abgeschlossen, dann warten schon wieder zwei neue.“

Ob es auch etwas gibt, dass er an seinem Amt gar nicht mag? „Da muss ich echt überlegen“, lautet die Antwort. Ihm fällt aber auch nach einigem Nachdenken nichts ein. Wie ist das mit der Arbeit an den Abenden und Wochenenden? „Da gewöhnt man sich dran“, meint er. „Das gehört zu dem Job einfach dazu.“ Obwohl es schon Phasen gab, in denen die parallele Tätigkeit als ehrenamtlicher Bürgermeister und selbstständiger Handelsvertreter „sehr knackig“ war, wie er zugibt.

Traumberuf Bürgermeister: Viele Gestaltungsmöglichkeiten, viel mit Menschen zu tun - und immer etwas Neues zu lernen

Aber vielseitig sei die Tätigkeit als Gemeindeoberhaupt, sagt er. Man habe viele Gestaltungsmöglichkeiten, viel mit Menschen zu tun und immer etwas Neues zu lernen. Das abschließende Fazit des dienstältesten Bürgermeisters im Ostallgäu zu seinem 25-jährigen Jubiläum lautet daher: „Das macht einfach Spaß. Sonst würde ich es ja nicht so lange machen!“