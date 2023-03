Sie konnten fast nur noch Leichen bergen: Dieser Marktoberdorfer kam Erdbebenopfern in der Türkei zur Hilfe

Verzweifelte Angehörige, zertrümmerte Häuser, der Geruch von Verwesung: Was Ege Güveli aus Marktoberdorf in der Türkei erlebte, wird er nie vergessen.

05.03.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Es war ein Schock für Ege Güveli aus Marktoberdorf, als er am 6. Februar sah, was in der Türkei geschehen war. Kurzum entschloss er sich, in das Krisengebiet zu fliegen und zu helfen. „Am darauffolgenden Freitag saß ich schon im Flugzeug.“ Seine Großeltern leben in der Türkei, sind vom Erdbeben aber nicht betroffen. Trotzdem war es dem 22-Jährigen ein Anliegen, den Menschen in seinem Heimatland zu helfen. Was er dort gesehen hat, werde er nie vergessen, sagt er.

