Erhebliche Mängel: Die Kirche in Reinhardsried muss saniert werden

Die Kirche St. Anna in Reinhardsried muss saniert werden, hieß es jetzt im Gemeinderat Unterthingau. Es geht nicht zuletzt um die Statik und das Dachtragwerk.

15.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Unterthingau ist es vor allem um die Pfarrkirche St. Anna in Reinhardsried gegangen, bei der wegen erheblicher Mängel Sanierungsbedarf besteht. Das belegen verschiedene Untersuchungen und ein Gutachten. Den Sachstand erläuterte Dritter Bürgermeister Reinhard Frank, der in Reinhardsried wohnt. Ende Juni ergab demnach ein Ortstermin, dass vor allem das Dachtragwerk stark sanierungsbedürftig ist. Es geht auch um die Statik des Gebäudes, ihren Außenputz sowie um Verschönerungen im Inneren.

Erst einmal werden jetzt die Kosten ermittelt für die kostspielige Kirchensanierung

Einstimmig folgte der Marktgemeinderat danach der Empfehlung von Bürgermeister Bernhard Dolp, den weiteren Maßnahmen zuzustimmen und ihn oder seinen Stellvertreter dazu zu ermächtigen, das Büro Dr. Schütz Ingenieure (Kempten) gemäß Angebot vom 9. Februar mit der Durchführung der verschiedenen Leistungen (Entwurfsplanung, Kostenermittlung und so weiter) zu beauftragen. Die Auftragssumme für diese Leistungen beträgt 6470 Euro plus Mehrwertsteuer.

Weiteres Thema: Für Baumbestattungen im Friedhof Unterthingau ist jetzt ein neuer Standort geplant

Schließlich informierte Bürger-meister Dolp noch zum Thema „Baumbestattungen im Friedhof Unterthingau“ (die Redaktion berichtete). Dolp teilte mit, dass der gemeindlich beauftragte Baumpfleger Harald Steinhaus aus Untrasried empfohlen hat, auf der angedachten Grünfläche mit den zwei Bäumen keine Urnen zu bestatten. Denn dort sei die Gefahr von Wurzelbeschädigungen gegeben. (Lesen Sie auch: Millionenschwere Kirchensanierungen: Nach Ebersbach ist Willofs dran - und das ist dringend nötig.)

Stattdessen beabsichtigt die Verwaltung die Umsetzung für Baumbestattungen auf der Grünfläche links von der Aussegnungshalle zu prüfen und zu planen. Dieser Standort auf der südöstlichen Seite sei „baumpflegerisch die bessere Variante“. Sie werde nun flächenplanerisch auf den Weg gebracht, um sie dem Marktgemeinderat dann wieder vorlegen zu können.

Wegen des teureren Papierpreises: Das Marktblättchen wird eventuell dünner

Der Rathauschef teilte ferner mit, das die Kosten für das Marktblatt deutlich gestiegen seien. Es habe mit der Druckerei in Kaufbeuren ein Gespräch darüber gegeben, wie man die Kosten in einem verträglichen Rahmen halten könne. In Erwägung zu ziehen seien dabei ein geringerer Umfang des Blättchens, die Verwendung von preiswerterem, dünnerem Papier und eine moderate Erhöhung der Anzeigenpreise, und zwar um 15 Prozent ab August.

