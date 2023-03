"Erstes Etappenziel erreicht": Bauarbeiten für neuen Kreisbauhof beginnen

Der Bau des Kreisbauhofes in Marktoberdorf ist offiziell eingeläutet. Ostallgäuer Landrätin: „Investition für die Zukunft“. Wie lange die Bauarbeiten dauern.

08.03.2023 | Stand: 16:36 Uhr

Es war ein übergroßer Spaten, der an diesem Nachmittag ein wichtiges Etappenziel symbolisierte: den Baubeginn des neuen Kreisbauhofs in Marktoberdorf. Bei Geisenried soll an der Kreuzung der B472 und der OAL7 der mehrteilige Gebäudekomplex entstehen. Die Freude bei allen Beteiligten ist groß. „Das ist eine Investition in die Zukunft, in die Verkehrs- und infrastruktur des Landkreises“, sagte die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker. Für den Neubau wurde es höchste Zeit, findet sie. Denn das aktuell genutzte Bauwerk in Thalhofen stamme aus den 50er-Jahren und entspreche nicht mehr betrieblichen Anforderungen.

So soll der neue Kreisbauhof in Marktoberdorf aussehen

Zum offiziellen Spatenstich auf der Grünfläche neben dem Tierheim Marktoberdorf sind neben Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell zahlreiche Vertreter der Stadt, des Kreistags, beteiligter Firmen und natürlich des Bauhofs gekommen. Sie griffen mit vereinten Kräften zu dem nicht weniger als sechs Meter langen Spaten. Schließlich waren sie alle in den vergangenen Jahren an dem Konzept des neuen Bauwerks beteiligt: 2020 erfolgte die Vergabe der Architekturleistungen. Im Februar 2022 stimmte der Kreisausschuss dem Bau zu, der in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern konzeptioniert wurde, wie Zinnecker erinnerte. Eine große Bautafel zeigt, was auf dem Gelände entstehen soll: ein Neubau, der aus zwei Gebäudekomplexen besteht mit Verwaltung, Werkstatt, Schlosserei, Schreinerei, Fahrzeughalle, Waschhalle und Streustofflager. 15 Mitarbeiter haben dort künftig ihren Arbeitsplatz.

Knapp 9 Millionen Euro für neuen Kreisbauhof in Marktoberdorf

Energie für den neuen Bauhof liefert nicht wie ursprünglich geplant eine Pelletheizung, sondern eine Hackschnitzelheizung, informierte Architekt Peer Gollnick vom Planungsbüro Dobler Consult. Für den Strom ist eine Photovoltaikanlage mit 30 Kilowatt Leistung vorgesehen, die den Eigenbedarf komplett deckt. Eine Vollbelegung der Dachfläche, um gegebenenfalls auch mehr Strom produzieren zu können, wird nach Informationen des Landratsamtes vorbereitet. Insgesamt investiert der Landkreis knapp 9 Millionen Euro in den Neubau. Landrätin Zinnecker sprach von gut investiertem Geld. Der Neubau in Marktoberdorf steht für eine Neuorganisation der Straßenbetreuung im Ostallgäu. Er soll nämlich die Kreisbauhöfe in Thalhofen und Roßhaupten ersetzen. Die Kreisstraßen sollen künftig von Marktoberdorf und dem Kreisbauhof in Westendorf-Dösingen aus betreut werden. Auch in Dösingen wurde neu gebaut, der Bauhof ging 2020 in Betrieb. 2024 soll es in Marktoberdorf so weit sein. Und Zinnecker ist sich sicher: Wenn der Bauhof einmal steht, dann mindestens für eine halbe Dekade.

Lesen Sie hier den Kommentar unseres Autors Dirk Ambrosch zum neuen Kreisbauhof