„Es reicht“: Marktoberdorfer Wirte fordern eine Perspektive

Mit einem stillen Protest machen die Gastronomen auf ihre Lage aufmerksam. Was sie mit der Aktion bewirken wollen und was eine Öffnungsstrategie sein könnte.

26.02.2021 | Stand: 18:30 Uhr

„Es reicht“, sagt Thomas Blochum, Inhaber des Hotel-Gasthofs Zum Hirsch und der Speisemeisterei. In Form eines stillen Protests wollen er und weitere Wirte aus Marktoberdorf und der Umgebung am Montagvormittag auf ihre verzweifelte Situation aufmerksam machen. Der Protest findet im Rahmen der bayernweiten Aktion „Gedeckter Tisch“ des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes statt. Sie soll vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch, 3. März, auf die Lage der Restaurant- und Hotelbesitzer hinweisen. Die Gastronomen erhoffen sich vor allem einen verlässlichen Fahrplan von der Politik.