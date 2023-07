Warum der Ettwieser Weiher in Marktoberdorf immer schneller Wasser verliert

Bis zu zwei Zentimeter pro Tag sinkt der Wasserspiegel des Ettwieser Weihers in Marktoberdorf in diesen Tagen. Zehn Liter Wasser pro Sekunde müssen im Moment in den Ettwieser Bach abgegeben werden, um die vom Aussterben bedrohte Bachmuschel zu schützen. In der Stadtratssitzung wurden Maßnahmen vorgeschlagen, wie sich das Problem lösen könnte.