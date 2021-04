Unter einem Dach vereinen: Jugendheim muss neuem Gemeindezentrum weichen

Das evangelische Gemeindezentrum in Marktoberdorf wird neu gebaut. Der Pfarrer erklärt, warum es kein eigenes Gebäude für die Jugend gibt.

08.04.2021 | Stand: 13:07 Uhr

Das Jugendzentrum in Marktoberdorf ist bald Geschichte. Demnächst schaffen Bagger neben der Kirche in der Bahnhofstraße Platz für das neue evangelische Gemeindezentrum mit mehr Freifläche. „Mit dem Neubau des Gemeindezentrums wollen wir dafür sorgen, dass die Kirche sichtbar bleibt“, sagt Pfarrer Klaus Dinkel. Zwar werde die Jugend in Zukunft kein eigenes Gebäude mehr haben, aber im Neubau entstehe ein Raum für die Jungen. „Wir setzen einen Trend, damit die Jugend wieder ranrückt“, sagt der Pfarrer.