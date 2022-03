Teurer Sprit, teures Essen: Die Menschen im Raum Marktoberdorf überlegen, wo sie einsparen können. Auch für den Handel hat der Ukraine-Krieg gravierende Folgen.

11.03.2022 | Stand: 18:18 Uhr

Blendet man das Leid in der Ukraine kurz aus, dürfte wenig den Menschen so viel Sorgen machen wie die durch den Krieg explodierenden Benzin-, Gas- oder Lebensmittelpreise. So kosten an Marktoberdorfer Zapfsäulen zum Beispiel 60 Liter Diesel nun gut und gerne schon 150 Euro. Auf Frühstückssemmeln in der Region werden, wie berichtet, zum Teil fünf Cent, aufs Kilo Brot 20 Cent aufgeschlagen. Und beim Fleisch sind die Preise auch schon um über 20 Prozent in die Höhe gegangen.