Fahranfängerin (19) verursacht bei Altdorf einen Autounfall und wird verletzt

Die junge Frau war mit ihrem Auto von der B12 abgefahren. Beim Abbiegen machte sie dann einen Fehler.

16.07.2021 | Stand: 14:08 Uhr

Eine 19-jährige Fahranfängerin ist am frühen Donnerstagabend nahe Altdorf bei einem selbstverschuldetem Autounfall verletzt worden. Laut Polizei fuhr die 19-Jährige mit ihrem Auto von der B12 an der Abfahrt Altdorf ab und wollte anschließend nach links in Richtung Biessenhofen weiterfahren. Die junge Frau übersah einen auf der B16 von Biessenhofen kommenden und vorfahrtsberechtigten 60-jährigenAutofahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da sich der Verkehr im Bereich der Unfallstelle schnell staute, wurde der Verkehr durch die Freiwillige Feuerwehr Altdorf gelenkt - bis die Unfallaufnahmebeendet war.