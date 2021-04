Zwei Fahrradfahrer sind auf dem Radweg entlang der Bahnlinie in Marktoberdorf zu Sturz gekommen. Dabei wurden beide leicht verletzt.

26.04.2021 | Stand: 14:48 Uhr

Am Sonntagnachmittag befuhren zwei Fahrradfahrer den Radweg entlang der Bahnlinie in Marktoberdorf in nördliche Richtung. Als diese nebeneinander fuhren, verhakten sich die Fahrradlenker, woraufhin beide Fahrradfahrer zu Sturz kamen. (Lesen Sie auch: Frau bei Sturz mit E-Bike schwer am Kopf verletzt)

Zwei Männer bei Fahrradsturz verletzt

Die 56-Jährige und der 50-Jährige wurden hierbei leicht verletzt.

