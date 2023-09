Warum Familie Krause Marktoberdorf fast besser kennt als ein Einheimischer

Ein Ehepaar aus Neumünster in Schleswig-Holstein kommt regelmäßig nach Marktoberdorf. Das war früher nicht so einfach.

08.09.2023 | Stand: 07:35 Uhr

Mitten aus Schleswig-Holstein, genauer gesagt aus Neumünster, kommt Familie Krause ins Allgäu. So weit nicht ungewöhnlich. Und doch ist diese Nord-Süd-Beziehung etwas Besonderes. Diese enge Verbindung zu Marktoberdorf besteht seit über 50 Jahren. In dieser Zeit haben Krauses bereits 50 Mal die Ostallgäuer Kreisstadt besucht.

Mit Besuchen bei der Großmutter in Marktoberdorf fing alles an

Die Geschichte dieses Jubiläums der Familie Krause beginnt ein gutes Stück im Vorfeld – nämlich mit den Besuchen der Großmutter, die im Allgäu wohnte. Doch früher mit weniger PS-starken Fahrzeugen waren die 860 Kilometer nicht einfach zu bewältigen. Die Reise war beschwerlich, weshalb Krauses sich oft mehrere Tage Zeit ließen. Zwischenstopps wurden in Mitteldeutschland eingelegt, Autobahnen waren damals kaum vorhanden, erzählt Helga Krause.

In den darauf folgenden Jahren nahm die damals erst zwölfjährige Helga ihre Geschwister unter ihre Fittiche und fuhr mit dem Zug ins Voralpenland. Im Jahr 1973 reiste Helga Krause dann gemeinsam mit ihrem Mann Claus nach Marktoberdorf. Bei Familie Mohr, mit dem ehemaligen Dirigenten der Stadtkapelle, kamen die Besucher aus dem hohen Norden unter.

Seit über 50 Jahren verbingen Claus und Helga Krause (Mitte) ihren Urlaub in Marktoberdorf. Seit vielen Jahren sind sie zu Gast bei Doris Rößle (rechts). Auch dritter Bürgermeister Michael Eichinger gratuliert und überreichte Urkunde und Geschenk der Stadt. Bild: Stadt Marktoberdorf

In den kommenden neun Jahren quartierten sich die Gäste immer wieder dort ein. Im Jahr 1982 mussten sie ihre Herberge wechseln. Sie fanden im schönen Weibletshofen bei Familie Rößle nicht nur eine Ferienwohnung, sondern inzwischen auch Freunde fürs Leben. Seitdem kehrt Familie Krause – mittlerweile in der dritten Generation – Jahr für Jahr nach Marktoberdorf zurück. In diesem Sommer nun zum 50. Mal. Hier können sie ihre Liebe zu den Bergen ausleben. Sie kennen die Allgäuer Alpen mittlerweile vielleicht besser als manch Einheimischer.

Aus den Gästen aus Schleswig-Holstein sind längst Freunde geworden

In Thalhofen und Marktoberdorf gehören sie schon lange zur Stammkundschaft, haben enge Verbindungen zu örtlichen Vereinen und außer zur Familie Rößle gibt es mittlerweile unzählige alte und neue Freundschaften.

Als große Überraschung gab es nun eine kleine Jubiläumsfeier, die Doris Rößle mit Familie organisiert hat. Für den engen Familien- und Freundeskreis gab es ein Hofkonzert der Hattenhofener Kapelle. Michael Eichinger, dritter Bürgermeister, sowie Philipp Heidrich, Leiter des Tourismus, überbrachten die Glückwünsche und Jubiläumsurkunde der Stadt. Gastgeber und Gäste hatten unabhängig jeweils gegenseitig Geschenke mitgebracht. Der Abend endete schließlich bei einem gemeinsamen Abendessen und vielen spannenden Geschichten. Es wurden Rezepte ausgetauscht, Bergtouren diskutiert und von den Höhepunkten der vergangenen Besuche erzählt. Die langjährigen Freunde feierten das Jubiläum ausgelassen und fröhlich.

