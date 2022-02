Faschingsaktion in Marktoberdorf: Das sind die lustigsten Fotos unser Leser

Kein Gaudiwurm, keine Bühnenfasnacht: Um trotzdem gute Stimmung aufkommen zu lassen, haben unser Leserinnen und Leser ihre lustigsten Fotos rausgesucht.

26.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Kein Gaudiwurm, keine Fasnachtsabende: Was machen also Faschingsfans? Sie feiern Fasnacht drhoim. Und wie lässt sich das besser machen, als in Erinnerungen an die vergangenen Jahre und Jahrzehnte zu schwelgen? Wir haben unsere Leserinnen und Leser deshalb aufgefordert, in ihren Fotoalben zu blättern und die lustigsten Faschingsbilder rauszusuchen. Herausgekommen ist eine bunte Mischung mit dem einem oder anderen kuriosen Fundstück. Ob schwarzweiß-Bilder aus den 60er-Jahren, als noch im alten Stadttheater in Marktoberdorf gefeiert wurde, oder knallbunte Fotos vom letzten Faschingsumzug: Die Aufnahmen sorgen für gute Laune und lassen die Erinnerung an ausgelassene Feiern und Abende wach werden.

Gaudiwurm und Fasnachtsabende weit über Marktoberdorf hinaus bekannt

Die Marktoberdorfer Fasnachtsabende und der Gaudiwurm haben sich mittlerweile zu einer festen Institution in Marktoberdorf entwickelt, die weit über die Grenzen der Ostallgäuer Kreisstadt hinaus bekannt ist. Viele sind damit aufgewachsen – wie Dr. Sabine Sprich, deren Vater Kaspar Streif zu den Mitbegründern der Oberdorfer Fasnachtsabende zählt. Sie erinnert sich an die vielen Rollen, in die ihr Vater als Fasnachtssprecher geschlüpft ist.

Doch was machen die Fasnachter in diesem Jahr ohne Fasnacht? „Wir sind drhoim“ lautet die Antwort. Unter dem Motto „Fasnacht drhoim“ wurden 1000 Gaudipakete verkauft. Die Fasnachter haben auf ihrem YouTube-Kanal auch einen kleinen Film veröffentlicht. Knapp 4000 Mal wurde er innerhalb von fünf Tagen angeschaut. Mit dabei übrigens auch die schönsten Bilder der vergangenen Jahr.

Bilderstrecke

Leseraufruf: Das sind die lustigsten Faschingsfotos aus Marktoberdorf