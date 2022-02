Faschingsstraße statt Gaudiwurm: Wie Bernbeuren trotz Corona Fasching feiert

Es gab Feen, Zebras, Untote und Cowboys: In Bernbeuren waren am späten Freitagnachmittag die Narren los. Hier lesen Sie, was auf der Faschingsstraße abging.

26.02.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Halb Bernbeuren war am Rußigen Freitag auf den Beinen, um Fasching zu feiern. Wobei: Auf den Beinen war in der 2500-Einwohner-Gemeinde am Fuße des Auerbergs eigentlich keiner. Denn in der Faschingsstraße fand am späten Freitagnachmittag ein Autostopp-Fasching statt. „Während der Durchfahrt galt: Aussteigen verboten!“ Vollkommen coronagerecht.

Wie lief der Auto-Faschingsumzug in Bernbeuren ab?

Der Auto-Umzug lief so ab: Unzählige Familien fuhren die Faschingsstraße und deren bunte Pavillons mit dem Auto ab. Für die Kinder galt es, ihr Lieblings-Faschingskostüm zu tragen (eine Pflicht, der sie nur allzu bereitwillig nachkamen) – und an den Stationen im Auto Spaß zu haben. Wie das ging?

Bilderstrecke

Was ging auf der Faschingsstraße in Bernbeuren ab?

Die Kinder tanzten im Auto zu den lauten Klängen von „Hol das Lasso raus“, fingen Bonbons auf und warfen mit Zeitungsknödel durch eine Torwand, um nach erfolgreichen Würfen wiederum spezielle Präsente zu erwerben. Wurden von Clown Francesco bespaßt, von Luftballon-Künstler Christian Meier mit Luftballon-Schwertern, Luftballon-Hunden und Ähnlichem versorgt, nahmen an Kartentricks teil, bekamen leckere Faschingskrapfen, wurden mit Konfetti beworfen…

Passend zum "Fliegerlied" gab es Bastelanleitungen für Papierflieger

Da gab es – passend zum „Fliegerlied“ – Bastelanleitungen für Papierflieger, zu den wummernden Bässen beim „Roten Pferd“ angeblichen Fliegenschiss an die Autoscheiben gepinselt (in Wahrheit Wasser mit schwarzer Wasserfarbe). Kurz gesagt, es herrschte das Narrentum, und die Schul- und Kindergartenkinder aus Bernbeuren genossen einen unbeschwerten Faschingsnachmittag. (Lesen Sie auch: Markoberdorfer Konditor zeigt im Video: So gelingt der perfekte Faschingskrapfen.)

„Das war Sinn und Zweck der Übung. Unsere Kinder sollten nach mehr als zwei Jahren Corona jetzt endlich mal wieder feiern!“, sagt Saskia Baum, die als „Erklärbär“ verkleidete Vorsitzende des FÖV (Förderverein Kindergarten und Schule Bernbeuren), der die Gaudi organisierte und trotz des Kriegsausbruchs in der Ukraine nicht absagte.

Es war eine Mord's Gaudi - der Auto-Fasching in Bernbeuren. Bild: Heiko Wolf

Warum die Bernbeurer ihre Faschingsgaudi trotz des Kriegsausbruchs in der Ukraine nicht absagten

„Klar, am Donnerstagabend verfielen wir kurz in Schockstarre und dachten über eine Absage nach“, erklärt Saskia Baum. „Aber dann dachten wir: Davon, dass wir die Faschingsfeier am Freitag ausfallen lassen, hört der Krieg auch nicht am Freitag auf.“

Mit dem Nachmittag ist die Faschingsfreude für die Bernbeurer Kindergarten- und Grundschulkinder übrigens nicht vorbei. Mithilfe der Spezial-Präsente, die sie sich an einigen Stationen erspielten oder ertanzten, sollen sie ihr Faschingskostüm nun noch möglichst kreativ und fantasievoll aufpeppen. Etwa mit „Indianer-Federn“, die sie nach dem Tanz zu Cowboy und Indianer erhielten, oder mit den Quietsche-Enten, die es zum Ententanz gab.

Jetzt wird in Bernbeuren noch das beste Faschings-Kostüm prämiert

Das beste Kostüm wird prämiert. Und als Preise können die Kids unter anderem eine Familienkarte fürs Schongauer Spaßbad Plantsch, eine Familienkarte Minigolf oder auch einen Gutschein für die Eisdiele im nahen Ostallgäuer Lechbruck ergattern. (Lesen Sie auch: Oberdorfer Fasnachter drehen Film in Marktoberdorf: Hier geht's zum Video.)