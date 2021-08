So bereiten sich Thalhofens Fußballer aufs Derby gegen Kaufbeuren vor

Fußballer des FC Thalhofen erwarten Landesliga-Absteiger Kaufbeuren. Wie Trainer Niemeyer trotz Personalnot die Lage einschätzt.

21.08.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Derbyzeit in Thalhofen: Nach der Auswärtspleite am vergangenen Samstag gegen Aufsteiger FC Oberstdorf empfängt der FC Thalhofen in der Fußball-Bezirksliga am Samstag, 21. August, um 15.30 Uhr die SpVgg Kaufbeuren im Stadion am Mühlsteig. Der Landesliga-Absteiger aus der Nachbarstadt trennte sich am jüngsten Spieltag torlos von Aufsteiger TSV Mindelheim und steht mit drei Remis aus den ersten drei Spielen auf Platz zehn der Tabelle. Der FC Thalhofen platziert sich mit ebenfalls drei Punkten auf Rang elf.

Für Thalhofen ist das Spiel richtungsweisend

Trainer Florian Niemeyer sieht die Begegnung als richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Saison. Er blickt mit großer Vorfreude auf das Spiel: „Dass wir mit unserer ersten Mannschaft gegen die SpVgg Kaufbeuren ein Pflichtspiel bestreiten dürfen, zeigt die großartige Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren.“

Trotz der schwierigen Personallage will Niemeyer mit seiner Mannschaft dieses Spiel gewinnen und eine bessere Leistung zeigen als gegen den Aufsteiger aus Oberstdorf. „Wir müssen wieder kompakter und konsequenter verteidigen und weniger Torchancen zulassen. Nach vorne wollen wir mutig sein und müssen unsere Torgelegenheiten besser nutzen“, gibt der Trainer die Marschroute für das Derby vor.

Sechs Spieler fehlen Thalhofen

Ihm fehlen jedoch neben den verletzten Stefan Weissenbach und Arber Jakupi urlaubsbedingt Dominik Dürr, Jakob Zeiler, Patrick Sandner und Samuel Olejnik. Zurück in den Kader stoßen Neuzugang Dennis Kohl und Stürmer Luca Csauth.

Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation werden die Zuschauer gebeten, sich bei Eintritt ins Stadion digital mit der Luca-App oder analog auf einem Zettel zu registrieren. Auf dem Sportplatz stehen ausreichend Sitzplätze zur Verfügung, um den Mindestabstand einzuhalten.

