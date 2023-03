Fendt ist die beliebteste Traktorenmarke bei deutschen Landwirten

Der Marktoberdorfer Traktorenbauer Fendt ist die beliebteste Marke bei Landwirten in Deutschland. Das sind die Ergebnisse des DLG-Imagebarometers 2022/23.

07.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Jedes Jahr bewerten deutsche Landwirtinnen und Landwirte beim DLG-Imagebarometer für sieben verschiedene Bereiche die Bekanntheit und die Markenstärke von Unternehmen aus der Agrarbranche. Fendt behauptet für 2022/2023 seinen ersten Platz in dieser Bewertung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. (Lesen Sie auch: Erstmals 20.000 Traktoren. Fendt-Werk in Marktoberdorf knackt Rekordmarke.)

668 Landwirte haben an der Umfrage teilgenommen - Fendt schlägt John Deere

An der Umfrage im November 2022 nahmen laut DLG insgesamt 668 Personen teil. Mit einem Marken-Index von 53 Punkten belegt Fendt den ersten Platz in der Umfrage im Bereich Landtechnik und liegt damit vor Mitbewerbern wie John Deere und Claas, heißt es in einer Pressemitteilung zu dem Thema. „Fendt bleibt auch 2022/23 die stärkste Marke in diesem Bereich“, schreibt die DLG über dieses Ergebnis. Auch über alle Branchen hinweg liegt Fendt als einziger Landtechnikhersteller mit 53 Punkten unter den fünf bekanntesten Marken Deutschlands.

Die Befragten bewerten die Aspekte Markenwissen (Bekanntheit), Loyalität (aktuelle und zukünftige Nutzung), Markenperformance (Zufriedenheit und Präferenz) sowie das allgemeine Image der Marke. Auch in der Unterteilung nach Regionen punktete Fendt dabei. In der Stammregion Süden erreicht Fendt 55 Punkte, in den Regionen Westen und Norden jeweils 53 Punkte.

Fendt-Chef Gröblinghoff: "Nicht selbstverständlich, sondern das Ergebnis gewissenhafter Arbeit"

In einer Pressemitteilung kommentiert Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff den Erfolg in der Telefonumfrage, die die DLG seit Mitte der 90er Jahre bei Landwirten veranstaltet. Seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine seien die Kosten für Energie und Betriebsmittel stark angestiegen. Das spürten gerade auch die Landwirtinnen und Landwirte deutlich, sagte Gröblinghoff als Vorsitzender der Fendt Geschäftsführung: „Umso mehr freuen wir uns, dass Landwirte uns ihr Vertrauen schenken und die Marke Fendt wieder sehr positiv bewertet haben.“ Das sei keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis von „gewissenhafter und beständiger Arbeit an jedem Tag.