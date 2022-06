1. Treffen des Fendt Classic Clubs zeigt das Riesen-Interesse an Fendt

Bis aus Südtirol und Benelux reisen Fans zum Treffen des Fendt Classic Clubs. Sie hören viel über aktuelle Herausforderungen. Sogar der Hackerangriff ist Thema.

11.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Bis in die späten Abendstunden ist das Fendt-Forum in Marktoberdorf hell erleuchtet. Die Gespräche sind gut, der Austausch wertvoll – warum dann schon nach Hause gehen? Die Mitglieder des neu gegründeten Fendt Classic Clubs International (FCCI) blieben auf jeden Fall noch. Aus Belgien, Luxemburg, Holland, Südtirol und ganz Deutschland waren die Fendt-Fans nach Marktoberdorf gekommen, um an der ersten Mitgliederversammlung des Vereins teilzunehmen.

