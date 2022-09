Fendt: "Digitales Traktor-Bediensystem Fendt One bald auch vom heimischen Sofa verfügbar"

Nicht nur vom Traktorsitz aus können Landwirte mit dem Tool Fendt One ihre Arbeit planen. Neben Fendt One onboard wird jetzt auch Fendt One offboard angeboten.

05.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Landwirtinnen und Landwirte verbringen immer mehr Zeit mit der Planung, Organisation und Dokumentation ihrer Arbeiten. Der Marktoberdorfer Traktorenhersteller Fendt möchte Landwirten künftig mit einem digitalen Tool die Büroarbeit erleichtern. Fendt One offboard ist laut AGCO/Fendt eine digitale Lösung für die einfache, betriebsspezifische Arbeitsorganisation sowie Dokumentation. Sie soll ab dem vierten Quartal 2002 zur Verfügung stehen, kündigen die Marktoberdorfer an. (Lesen Sie auch: "Der beste Traktor aller Zeiten": Fendt stellt neue Baureihe vor.)

Die intelligente Plattform ergänzt das Traktorsitz-Tool Fendt One onboard

Die Plattform ergänzt das bereits serienmäßig verbaute Fahrerarbeitsplatz-Tool Fendt One onboard. "Fendt One offboard wird nun sukzessive ausgerollt und kontinuierlich anhand aktueller Kundenbedürfnisse um neue Funktionalität ergänzt", berichteten die Verantwortlichen kürzlich im Rahmen des Fendt-Feldtages in Wadenbrunn sowie nun in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Bediensysteme würden kontinuierlich optimiert.

Orga-Tätigkeiten machen inzwischen 40 Prozent der bäuerlichen Arbeitszeit aus

Das Offboard-System wird nach Ansicht des Marktoberdorfer Landtechnikherstellers immer wichtiger, weil auch einem landwirtschaftlichen Betrieb organisatorische Tätigkeiten inzwischen ungefähr 40 Prozent der bäuerlichen Arbeitszeit ausmachten. Dabei geht es um die Verwaltung der Flächen, die Planung von Aufträgen mit Maschinen und Personaleinsatz sowie die Dokumentation der Tätigkeiten auf dem Feld. Genau dabei unterstütze Fendt One offboard und reduziere diese Arbeitszeit durch einfache Lösungen. (Lesen Sie auch: "Es geht uns wirklich gut": Fendt will Rekord von 20.000 produzierten Traktoren im Jahr knacken.)

So sieht das Display von Fendt One Offboard aus. Bild: AGCO/Fendt

Traktoren, Traktoren, Anbaugeräte und Selbstfahrer werden mit ihren Daten in der Funktion „Maschinen“ hinterlegt

So können nach Angaben von Fendt mithilfe dieses Tools bereits vor der Saison alle Ressourcen für die Auftragserstellung in der Saison angelegt werden. Die Funktion „Team“ erfasse alle Mitarbeitenden auf dem Betrieb. Jeder Person könne eine bestimmte Rolle zugeordnet werden. "Während Festangestellte beispielsweise Aufträge erstellen können, ist dies bei Aushilfskräften oder Auszubildenden nicht der Fall." Traktoren, Anbaugeräte und Selbstfahrer würden mit ihren Daten in der Funktion „Maschinen“ hinterlegt - ebenso Betriebsmittel wie Dünger und Pflanzenschutzmittel.

Hinterlegte Feldgrenzen und Spurlinienen können über Handy direkt an den Traktor gesendet werden

"Diese Vorbereitung erleichtert die Zuordnung von Aufträgen und spart Zeit zum Saisonstart", heißt es von Fendt. Bereits hinterlegte Feldgrenzen und Spurlinien mit einem optimierten Bearbeitungsmuster wiederum können nach Angaben des Unternehmens vorab in Fendt One offboard kontrolliert und dann über Handy direkt an die Maschine gesendet werden. Auch Machinen-Stillstände durch zu wenig Kraftstoff oder fehlende Ortskenntnis seien mit Fendt One vermeidbar. Die Funktion „Karte+" könne die Position der Maschinen sowie den Kraftstoff- oder AdBlue Füllstand in Echtzeit anzeigen.

Aufträge direkt aus dem Büro auf die Maschine

Aktuell organisieren die meisten Betriebe Arbeitsaufträge per Telefon oder über Chat-Programme. Der Vorteil des neuen Tools sei: "Mit Fendt One offboard können Arbeitsaufträge in der Funktion ,Fendt Task Doc: Auftrag erstellen' bereits am Vorabend in wenigen Klicks geplant und direkt an die Maschine geschickt werden", heißt es von Fendt. Zu Beginn des Arbeitstages seien dann alle Informationen wie Maschine und Anbaugerät, die zu bearbeitende Fläche sowie der genaue Arbeitsauftrag auf der Maschine hinterlegt. Eine persönliche oder telefonische Abstimmung entfalle und Fahrerinnen und Fahrer können direkt mit ihrer Arbeit beginnen.

Vom Büro aus (oder auch vom Sofa) wird die digitale Plattform bedient. Bild: AGCO/Fendt

Fendt One offboard ist nach Angaben der Marktoberdorfer Traktorenschmiede ab dem vierten Quartal 2022 in den Märkten Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien verfügbar. Das System wird anschließend in weiteren Märkten sukzessive ausgerollt. (Lesen Sie auch: Fendt weitet Zusammenarbeit mit wichtigem Vertriebspartner aus.)