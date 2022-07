Die Chip-Krise macht Fendt zu schaffen. Traktoren können nicht fertiggebaut werden. Was passiert nun mit offenen Bestellungen?

22.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der anhaltende Mikrochip-Mangel verschärft den Produktionsstau beim Traktorenhersteller AGCO/Fendt in Marktoberdorf. Die Verantwortlichen sprechen von einem Riesen-Problem – kommen die begehrten Mikrochips doch in allen Komponenten vor. „Das führt dazu, dass Traktoren zwar gebaut werden, aber mit einigen elektronischen Komponenten noch nachbestückt werden müssen und daher nicht an Kunden ausgeliefert werden können“, erläutert Fendt-Pressesprecherin Manja Morawitz.

