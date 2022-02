Das Fendt-Forum in Marktoberdorf hat wieder geöffnet - Was Besucher wissen sollten

Das Fendt-Forum im Micheletalweg in Marktoberdorf hat wieder für Kinder und Erwachsene geöffnet. Infos zu Öffnungszeiten, der Ausstellung und Corona-Regeln.

15.02.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Lange war das Fendt- Forum in Marktoberdorf für große und kleine Besucher wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt hat diese Marktoberdorfer Attraktion zumindest teilweise wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Das heißt, Kinder können dort spielen, Erwachsene sich bei einem Rundgang über die Fendt-Geschichte informieren – sowie die Ausstellung der Fendt-Traktoren, Feldhäcksler, Erntemaschinen und Mähdrescher hautnah erleben.

Fendt-Forum in Marktoberdorf: Das Dieselross Restaurant ist noch geschlossen.

Dabei gelten laut Landtechnikhersteller AGCO/Fendt neben der vorgeschriebenen 2G Plus-Regel die Aha-Regeln „mit Abstand, Hygiene und FFP2-Maske“. „Vorübergehend geschlossen“ ist laut Fendt-Internetseite allerdings das Dieselross Restaurant. (Lesen Sie auch: Südzucker-Chef fährt in Marktoberdorf einen großen Fendt-Traktor Probe)

Nichtsdestotrotz bietet das Fendt-Forum im Micheletalweg in Marktoberdorf bei kostenlosem Eintritt auf rund 5000 Quadratmetern Programm für die ganze Familie. In einer wechselnden Ausstellung finden Forumsbesucher eine Auswahl an Traktoren aller Baureihen und eine Produktauswahl anderer Landtechnik-Maschinen.

Schon vor Corona bei den Kleinen besonders beliebt: Auf der Terrasse des Dieselross-Restaurants klettern die Kinder sehr gerne auf den Holztraktor. Bild: Heiko Wolf (Archivbild)

Was im Fendt-Forum in Marktoberdorf alles geboten ist

Besucher können die Fendt-Maschinen betrachten, aber auch auf dem Fahrerarbeitsplatz Platz nehmen. Und diejenigen, die im Fendt-Forum auf dem Fahrersitz eines 390-PS-Traktors oder eines großen Mähdreschers probesitzen, den Bedienungsjoystick oder das höhenverstellbare Lenkrad in der Hand, denen kann wenig die Laune trüben. Egal ob groß oder klein.

Das Produktforum verfügt über mehrere Touchterminals mit Informationen, Bildern und Videos zu den Fendt Modellen. Für Kinder gibt es nicht zuletzt einen Tischkicker und eine Spielecke.

Immer montags bis freitags hat das Fendt Forum auf

Lesen Sie auch

Unsere Geschichten des Jahres 2021 Oldtimer von Fendt: Traktoren aus Marktoberdorf boomen

Das Fendt Forum hat in der Regel von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 17 Uhr auf, der Fendt Shop von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Wegen der coronabedingt noch immer eingeschränkten Öffnungszeiten ist aber vor einem Besuch ein Blick auf die Fendt-Internetseite ratsam. Auch erfährt man dort, wie groß die Auslastung des Forums gerade ist. Maximal 200 Besucher sind dort pandemiebedingt zeitgleich erlaubt.

Die genauen Einlassbedingungen:

Das Empfangspersonal kontrolliert den Nachweis der 2G+ Regel bei Personen ab 14 Jahren.

Personen, die geboostert sind, benötigen keinen Test.

Einlass und Ausgang werden unter Berücksichtigung der maximal maximal zulässigen Personenanzahl überwacht.

Es kann zu Wartezeiten kommen.

Besucher müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten und FFP2-Masken tragen. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre brauchen einen Schülerausweis.

Das Fendt-Testzentrum (5.30 bis 22 Uhr) befindet sich in der Johann-Georg-Fendt-Str. 12/Parkplatz Fendt südlich der Hauptpforte. Hier können sich Besucher für einen Test anmelden.

Sie wollen Kontakt zum Fendt Forum aufnehmen? Hier die Kontaktdaten: Fendt Forum, Micheletalweg 14, 87616 Marktoberdorf, E-Mail: forum.empfang@agcocorp.com, Telefon: 08342 77 999-

Die aktuellen Corona-Regeln für Marktoberdorf und das Ostallgäu finden Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Marktoberdorf".