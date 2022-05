Hacker-Angriff auf Fendt in Marktoberdorf - Welche Folgen das für die Produktion hat

Das Unternehmen AGCO/Fendt mit Sitz in Marktoberdorf ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Welche Auswirkungen das auf die Produktion hat.

06.05.2022 | Stand: 18:22 Uhr

Das Unternehmen AGCO/ Fendt mit Sitz in Marktoberdorf ist Opfer einer massiven Hacker-Attacke geworden. Davon betroffen ist der gesamte US-amerikanische AGCO-Konzern. Das bestätigte der Hersteller von Landtechnik am Freitagabend von seinem Hauptsitz in Duluth (Georgia) aus. Der Angriff habe weltweit einige seiner Produktionsanlagen „beeinträchtigt“.

Hacker-Angriff auf AGCO/Fendt in Marktoberdorf: Produktion ist stark beeinträchtigt

Die Hacker-Attacke, die AGCO am Donnerstag getroffen hat, war nach Angaben des Konzerns so gravierend, „dass der Geschäftsbetrieb für mehrere Tage beeinträchtigt sein wird“ – auch in Marktoberdorf. Dort wurden wegen des Vorfalls bereits tausende Fendt-Mitarbeiter vorübergehend nach Hause geschickt.

Der Schock über die schlimme Nachricht ist den Fendt-Mitarbeitern in Marktoberdorf anzumerken. Aus Mitarbeiterkreisen heißt es: Kein Computer des Unternehmens habe aktuell eine funktionierende Internetverbindung. Daher könnten weder Traktoren produziert werden, noch Bauteile bestellt oder verladen oder auch nur Gehaltsschecks ausgestellt werden. „Bis mindestens Montag kann nicht gearbeitet werden“, heißt es. Allein im Ostallgäu beschäftigt Fendt mehr als 4000 Mitarbeiter, beim Mutterkonzern AGCO sind es weltweit um die 21.000.

Wie lange wird es dauern, bis alle Systeme bei Fendt nach dem Hacker-Angriff wieder laufen?

In ihrer Stellungnahme deuten die AGCO-Verantwortlichen an, dass es möglicherweise auch länger dauern werde, bis alle Dienstleistungen wieder ganz aufgenommen werden können, „je nachdem, wie schnell wir in der Lage sind, unsere Systeme zu reparieren, verschiedene Software erfolgreich neu zu installieren und den IT-Betrieb an den betroffenen Standorten wiederherzustellen“.

