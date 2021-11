Die Ladewagenproduktion von Fendt wird von Waldstetten nach Wolfenbüttel verlagert. Bürgermeister Michael Kusch ist total geschockt. Wie geht es jetzt weiter?

25.11.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Es ist eine überraschende Nachricht, eine Nachricht, mit der nur die wenigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerechnet hätten und die auch Bürgermeister Michael Kusch unerwartet trifft. Der Landtechnikhersteller AGCO/Fendt verkündete am Freitag, dass die Produktion und Entwicklung der Fendt-Ladewagen innerhalb Deutschlands vom Standort Waldstetten im schwäbischen Landkreis Günzburg an den Produktionsstandort Wolfenbüttel in Niedersachsen verlagert wird.