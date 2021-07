Festival Musica Sacra International: Was jetzt online und vor Ort alles geboten ist

Livekonzert und Streaming-Angebote bei Musica Sacra International: Was beim Festival der Weltreligionen alles ansteht, und wie das Programm am 31. Juli startet.

15.07.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Neben dem ersten Musica Sacra International Konzert mit Publikum am Samstag, 31. Juli, in St. Michael in Altenstadt bietet MODfestivals zusätzlich ein umfangreiches Online-Programm zum Festival der Weltreligionen. Eine Gesprächsrunde via Zoom, ein Konzert-Zusammenschnitt der Festivalanfänge von 1992 sowie drei Ateliers und ein Livestream-Konzert aus der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren sind ab 31. Juli online weltweit zu sehen.

Über "Musik in interreligiösen Begegnungen" spricht eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde

Gestartet wird das Programm am 31. Juli um 18 Uhr mit einer Gesprächsrunde zum Thema „Musik in interreligiösen Begegnungen – Praxiserfahrungen und Einsichten“. Es diskutieren via Zoom Hayat Chaoui, Sängerin und Leiterin des interkulturellen WOW-Chores Wuppertal; Dr. Isabel Laack, Privatdozentin am Institut für Religionswissenschaften der Universität Heidelberg; Prof. Dr. Britta Sweers, Center for Cultural Studies, Universität Bern und Bettina Strübel, Künstlerische Leitung „Musica Sacra International“. Moderiert wird dies von der Künstlerischen Leitung von Musica Sacra International, PD Dr. Verena Grüter. Online ist es auf der Webseite www.musica-sacra-international.org zu sehen.

Wie es 1992 in Marktoberdorf mit dem internationalen Festival losging

Im Anschluss um 20 Uhr kann man sich ebenfalls online einen Konzert-Zusammenschnitt der Festivalanfänge von 1992 ansehen. Bereits am nächsten Tag, 1. August, finden um 14 Uhr Livestream-Ateliers mit Ars Choralis Coeln (Christentum), um 15 Uhr mit der Group Anubhab (Hinduismus) und um 16 Uhr mit dem Ensembles Spinario (Animismus) aus der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren statt. Um 20 Uhr folgt live und nur online ein gemeinsames Konzert der drei Ensembles, ebenfalls aus der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren.

Was beim Live-Konzert in der Kirche St. Michael, Altenstadt, alles geboten ist

Wer Musica Sacra International live und vor Ort mit Publikum erleben will, hat am 31. Juli um 20 Uhr in St. Michael, Altenstadt, die Möglichkeit dazu. Wie beim Streaming-Konzert treten hier die Ensembles Group Anubhab, Ars Chorlis Coeln und das Ensemble Spinario auf. Eine Besonderheit ist eine eigens für Musica Sacra 2021 verfasste Komposition von Rupert Huber über die Stechpalme, die an diesem Konzert live uraufgeführt wird.

Lesen Sie auch: Festival Musica Sacra International diesmal auch mit Publikum: Jetzt Karten reservieren!

Lesen Sie auch