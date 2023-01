Feuerwehr Obergünzburg blickt auf Rekordjahr 2022 zurück

Das Jahr 2022 wird der Feuerwehr Obergünzburg immer als Jahr der Rekorde in Erinnerung bleiben. Die Einsatzkräfte rückten zu 153 Einsätzen aus.

11.01.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Die Feuerwehr Obergünzburg blickt auf ein „Rekordjahr 2022“ zurück. Kommandant Stefan Raucher und Vorstand Sebastian Heckelsmüller bedankten sich bei allen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz.

Der Kommandant ließ das vergangene Jahr Revue passieren: „2022 wird uns immer als Rekordjahr in Erinnerung bleiben.“ 153 Einsätze, 100 aktive Mitglieder, so viele geleistete Stunden wie noch nie, ein Schlachtfest mit so vielen Besucherinnen und Besuchern wie noch nie, die lange Nacht der Feuerwehr, das Günztal-Marktfest, Klausentreiben, Eigenleistungen am Umbau des Feuerwehrhauses und viele weitere Ereignisse prägten das Jahr der Obergünzburger Einsatzkräfte.

Feuerwehr Obergünzburg holt erkrankte Person mit Drehleiter aus Obergeschoss

Und auch 2023 ging es nahtlos weiter. Die Freiwillige Feuerwehr war am Dreikönigstag um 8.51 Uhr in Wildpoldsried gefordert: Ein schwer erkrankter Patient musste liegend aus einem oberen Stockwerk geholt werden.

Da dies über das Treppenhaus nicht möglich war, kam die Drehleiter zum Einsatz. Der Patient wurde mittels des Rettungskorbes nach unten gebracht und kam anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

