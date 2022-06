Feuerwehr Obergünzburg mit neuem Löschfahrzeug: Hochwertige Technik im Einsatz

Knapp 500.000 Euro kostet das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Obergünzburg. Doch die Anschaffung rentiert sich in vielerlei Hinsicht.

25.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nach drei Jahren detaillierter Planung freut sich die Feuerwehr Obergünzburg (Ostallgäu) nun über ihr neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20). Das bisherige Tanklöschfahrzeug (TLF), das inzwischen 31 Dienstjahre auf dem Buckel hat, wird somit ersetzt. (Lesen Sie dazu auch: Feuerwehr-Großeinsatz bei Biessenhofen: Ölfilm auf der Wertach)

Die Vorteile des neuen Einsatzfahrzeuges

Die technischen Feinheiten der Neuanschaffung beeindrucken: An Bord ist Kapazität für bis zu 2000 Liter Wasser, dazu Schaummittel und ein leistungsstarker Werfer. Des Weiteren gehören sechs Atemschutzgeräte, die bereits während der Fahrt zum Einsatzort angelegt werden können, zum Inventar. Neun Einsatzkräfte haben in dem neuen Fahrzeug Platz, das unter anderem auch für technische Hilfseinsätze, wie zum Beispiel für schwere Verkehrsunfälle, mit Scheren und Spreizern ausgerüstet ist. Diese sind akkubetrieben und somit am Einsatzort äußerst handlich und flexibel einsetzbar. Zu guter Letzt steht neben den bewährten Gerätschaften noch eine Seilwinde mit fünf Tonnen Zugkraft zur Verfügung.

"Keine Luxusbeschaffung, sondern dringend notwendig"

Für die Stützpunkt-Feuerwehr Obergünzburg, die mittlerweile 91 aktive, sowohl weibliche als auch männliche Mitglieder zählt, war die Anschaffung des neuen HLFs „keine Luxusbeschaffung, sondern für den täglichen Einsatz dringend notwendig“, sagt Stefan Rauscher, Kommandant der Feuerwehr. Als Beispiel nennt er den verheerenden Waldbrand vor wenigen Wochen zwischen Füssen und Schwangau. In Fällen wie diesem könne die neue Generation von Löschfahrzeugen auch in überörtlichen Einsätzen über die Grenzen des Landkreises hinaus wertvolle Dienst leisten.

Bürgermeister Leveringhaus zeigt sich freudig

In den kommenden Wochen werden die komplette Mannschaft und bis zu zehn Maschinisten auf das neue Fahrzeug angelernt. Kreisbrandrat Markus Barnsteiner begrüßt die Anschaffung dieses Fahrzeugs als „einen Meilenstein in der Geschichte der Feuerwehr, der die Ausbildung und die Hilfseinsätze prägt.“ Auch die Mannschaft sei motiviert, da ihnen nun ein so modernes Gerät zur Verfügung steht. Dies unterstreicht auch Bürgermeister Lars Leveringhaus, der sich über die Steigerung der Einsatzfähigkeit seiner Wehr freut: „Dafür hat die Gemeinde Obergünzburg gerne die Investition in die Hand genommen, mit kräftiger Unterstützung des Landkreises und dem Land Bayern.“

