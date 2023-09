Blick hinter die Kulissen: Feuerwehren im Ostallgäu öffnen ihre Tore

Besucher erfahren bei der "Langen Nacht der Feuerwehr", wie die Retter arbeiten. Welche Wehren im Ostallgäu bei der Aktion mitmachen.

18.09.2023 | Stand: 13:58 Uhr

Machen, was wirklich zählt? Unbezahlbar!“ – so lautet heuer das Motto der bayernweiten Feuerwehr-Aktionswoche vom 23. September bis 1. Oktober. Ziel der Aktion ist es, in der Bevölkerung das Bewusstsein zu schaffen, dass der Feuerwehrdienst in Bayern größtenteils ehrenamtlich geleistet wird, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Auch bei dieser Aktionswoche steht die bayernweite „Lange Nacht der Feuerwehr“ am Samstag, 23. September im Mittelpunkt. Rund 400 Freiwillige Feuerwehren in ganz Bayern öffnen ihre Tore.

Im Landkreis Ostallgäu gibt es 96 Freiwillige Feuerwehren sowie sechs Werk- und Betriebsfeuerwehren. 5486 ehrenamtliche Feuerwehrleute sorgen sich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für die Sicherheit ihrer Mitmenschen.

Aus dem Ostallgäu nehmen Feuerwehren dieser Städte und Gemeinden an der „Langen Nacht“ teil und stellen ihre Arbeit, ihre Fahrzeuge und Geräte vor: Friesenried, Füssen-Stadt, Irsee, Jengen, Lechbruck, Leuterschach, Lindenberg, Mauerstetten (am 30. September), Obergünzburg (am 24. September), Pfronten-Berg, Stöttwang, Untrasried, Weißensee und Westendorf.

Am 23. September findet heuer auch der Kreisjugendfeuerwehrtag in Germaringen statt. Dort legen rund 220 Jugendliche den Wissenstest der Jugendfeuerwehren ab. Die Jugendfeuerwehr Obergermaringen stellt sich an diesem Tag zusätzlich noch den Herausforderungen der Deutschen Jugendleistungsspange. Auch die Kinderfeuerwehren sind da mit dabei. Eine lustige Aktionsmeile verspricht Spaß und erste Herausforderungen für den Feuerwehr-Nachwuchs. (de)

Weitere Informationen unter: www.kfv-ostallgaeu.de/langenachtderfeuerwehr2023/